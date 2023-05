Hagen: Wenn Mädels mit dem Bollerwagen losziehen

Ein Symbolbild: Jungen bzw. Männer ziehen am Vatertag gern mit Bollerwagen und Bier los. Und was ist mit Frauen am Muttertag?

Hagen. Mädelsgruppen mit Bollerwagen waren am Muttertag einige zu sichten. Was Yvonne Hinz davon hält und was sie Männern für den Vatertag wünscht.

Warum eigentlich nicht?

Unsere Radtour am Sonntag von Hagen nach Schwerte war wie immer, und doch auch wieder nicht.

Wir trampelten wie gewohnt an der Lenne entlang und über den Ruhrtalradweg und schoben dann unsere Vehikel durch die Schwerter Fußgängerzone. Und mussten ordentlich schmunzeln. Vier- , fünfmal während unserer Radtour trafen wir auf Mädelstruppen samt Bollerwagen.

Schlager von Helene Fischer­ und Beatrice Egli

In drei Fällen war das Gefährt mit Musik bestückt, und Schlager von Helene Fischer­ und Beatrice Egli sorgten für Stimmung unter den Ladies. Knabbereien, Softdrinks und Prosecco in kleinen Dosen waren auch an Bord. Die Folge? Große Augen einiger Spaziergänger oder Applaus und Lachen von Passanten waren den gut gelaunten Grüppchen sicher.

Auch Freundinnen ziehen mit einem Bollerwagen los

Am Sonntag? Ja, richtig. Am Sonntag, 14. Mai, war Muttertag. Und es scheint sich ein Trend heraus zu kristallisieren, dass auch Frauen „an ihrem Tag“ mit Freundinnen und Bollerwagen losziehen. Es also den Männern, die traditionell am Vatertag mit Bierchen und mehr losmarschieren, nachmachen.

Abkupfern ist schließlich nicht verboten. Und die am Sonntag von uns gesichteten Ladies hatten auf jeden Fall ihren Spaß. Wir haben ihnen ihre Mädelsausflüge auf jeden Fall gegönnt.

Und am Donnerstag, 18. Mai? Da wünsche ich allen Jungs, die auf Tour gehen, gutes Wetter und ordentlich Stimmung.

Je nach Region wird unterschiedlich gefeiert

Übrigens: Je nach Region wird der Vatertag auch Herrentag oder Männertag genannt. Es handelt sich um ein in verschiedenen Teilen der Welt begangenes Brauchtum zu Ehren der Väter und der Vaterschaft. Je nach Land und Region wird er an unterschiedlichen Tagen gefeiert.

Der volkstümliche Vatertag wird in Deutschland an Christi Himmelfahrt begangen, dem 40. Tag des Osterfestkreises. Er wird vor allem im stärker atheistisch geprägten Ostdeutschland auch als „Herrentag“’ bezeichnet

Ursprung liegt in Berlin und Umgebung

Die heutige Form des Vatertag-Feierns kam Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung auf; der Vatertag wurde vermutlich aus wirtschaftlichen Interessen von Brauerei-Unternehmern ins Leben gerufen. Seit 1934 – also seit knapp 90 Jahren – ist Christi Himmelfahrt in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag.

Trotz der weit verbreiteten Trink-Bräuche gibt es Initiativen, den Vatertag auch in Deutschland als Familientag zu begehen, der mit Ehepartner und Kindern gefeiert wird.

