Hagen: Wer erkennt den bewaffneten Tankstellenräuber?

Haspe. Wer erkennt den Mann? Die Polizei in Hagen bittet um Zeugenhinweise zu einem versuchten Tankstellenraub in Haspe.

Mithilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera versucht die Polizei Hagen einem Tankstellenräuber auf die Spur zu kommen.

Mit vorgehaltener Waffe versucht der Unbekannte, an den Inhalt der Kasse zu kommen. Foto: KK 13 / Polizei Hagen

Der Unbekannte forderte bereits am 18. Oktober vergangenen Jahres gegen 21.30 Uhr unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe der Tageseinnahmen einer Tankstelle in der Enneper Straße in Hagen-Haspe. Nach Weigerung der Kassiererin und dem fehlgeschlagenen Versuch, die Kasse selbstständig zu öffnen, verließ der Täter die Tankstelle zu Fuß in Richtung Hagener Innenstadt.

Fahndungsaufruf

Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben oder erkennt die Tatkleidung und kann hierzu Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter Telefon 02331/986 2066 entgegen.

