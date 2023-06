Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Wer kennt den aggressiven Schläger auf dem Fahrrad?

Hagen-Mitte. Auf der Körnerstraße in Hagen hat ein aggressiver Radfahrer zugeschlagen. Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Die Polizei Hagen fahndet nach einem aggressiven Schläger, der mit einem Fahrrad auf dem Bürgersteig unterwegs war. Am Montag ging ein 27-Jähriger mit seinen Freunden auf der Körnerstraße gegen 22.40 Uhr in Richtung Innenstadt. Zu dieser Zeit kam der Gruppe ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegen. Er nahm keinerlei Rücksicht auf die Fußgänger und teilte ihnen lautstark mit, dass sie sich „verpissen“ sollten. Zudem hielt er an und schlug dem 27-Jährigen mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht, sodass der Hagener stürzte. Anschließend fuhr der Schläger auf seinem Rad davon.

Täterbeschreibung

Der Mann wird als etwa zwei Meter groß und kräftig beschrieben. Er hatte dunkle Hautfarbe und trug einen schwarzen, langen Bart, sowie eine helle Jacke und eine Kappe. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike. Zeugenhinweise zu dem Tatverdächtigen an 02331/986 2066.

