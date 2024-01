Hagen: Wer kennt den Einbrecher im weißen T-Shirt?

Hagen-Boele Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung hofft die Polizei auf Hinweise zu einem Einbrecher aus Hagen-Boele.

Nach einem Einbruch in Boele im Sommer vergangenen Jahres bittet die Polizei in Hagen jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Unterstützung bei der Bevölkerung: Bereits am 13. Juni verschaffte sich mindestens ein Tatverdächtiger Zutritt zur Halle einer Firma in der Hengsteyer Straße. Dabei wurde zunächst eine Leiter unterhalb eines Fensters platziert. Die Täter schlugen das Fenster ein und verschafften sich anschließend Zutritt zur Halle.

Täter mit Ortskenntnis

Hier stahlen die Einbrecher gezielt hochwertiges Werkzeug. Dieses wurde mittels einer Schubkarre über den Notausgang abtransportiert. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen über das verschlossene Tor. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher über Kenntnisse hinsichtlich der Gegebenheiten vor Ort verfügten.

Einer der Tatverdächtigen konnte videografiert werden. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon 02331 9862066 entgegengenommen.

