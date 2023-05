Hagen: Wer kennt den gemeinen Rolli-Dieb?

Manche Diebe sind wirklich absolut gewissenlos: Wer hat in Haspe einen angeketteten Rollstuhl mitgehen lassen? Tipps sind willkommen.

Geht es eigentlich noch gemeiner und niederträchtiger? Vermutlich kaum. Heute mal ein unfassbarer Fall aus dem Polizeibericht: Aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Swolinzkystraße hat ein dreister Dieb zwischen Sonntagmittag und Mittwochmorgen einen Rollstuhl geklaut. Die 54-jährige Besitzerin hatte ihr Hilfsmittel am Geländer mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert. Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr baumelte bloß noch das Schloss am Geländer – der Rollstuhl mit dem weißen Schriftzug „Moli“ an der Rückenlehne war verschwunden.

Wer helfen kann, die Beute wieder ausfindig zu machen oder gar den Täter kennt, sollte sich unter Telefon 986 20 66 an die Hagener Kripo wenden. Aber vielleicht hat der Ganove ja sogar ein Gewissen und bringt den Rolli freiwillig nach Haspe zurück: Er muss ihn auch nicht wieder anketten.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen