Polizei in Hagen Hagen: Wer zündete am Dienstagmorgen die Tageszeitungen an?

Hagen-Dahl Die Polizei Hagen bittet um Hinweise auf die Brandstifter, die am Dienstagmorgen im Volmetal einen Stapel mit Tageszeitungen angezündet haben.

Die Polizei Hagen fahndet nach Brandstiftern, die in der Nacht zum Dienstag im Volmetal unterwegs waren. Sie setzten einen Zeitungsstapel in Brand, der in einer Bushaltestelle in Dahl zwischengelagert wurde. Eine 18-jährige Zeitungsbotin und ihr 49-jähriger Vater wollten die Exemplare gegen Mitternacht von der Bushaltestelle in der Dahler Straße einsammeln und anschließend austragen.

Beschreibung der Täter

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei unbekannte Männer an der Bushaltestelle auf und gingen dann in Richtung der Straße „Zwischen den Brücken“ weg. Kurz darauf fingen die Zeitungen Feuer. Die beiden Männer waren etwa 20 Jahre alt. Einer von ihnen hatte längere, schwarze Haare und trug eine Jacke in den Farben Orange und Blau. Der andere Unbekannte hatte kurze Haare und war dunkel bekleidet. Insgesamt sind etwa 200 Zeitungsexemplare der Westfalenpost sowie der Westfälischen Rundschau verbrannt. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02331 - 9862066.

