Hagen-Mitte. Wenn die Anträge genehmigt werden, wird es in Hagen am 10. Mai sowie am 13. oder 20. Dezember verkaufsoffene Sonntage geben.

Hagen: Werbegemeinschaft plant zwei verkaufsoffene Sonntage

City-Manager Wladimir Tisch und die der Hagener Werbegemeinschaft angeschlossenen Einzelhändler haben sich Anfang des Jahres über geplante verkaufsoffene Sonntage verständigt.

„Den ersten offenen Sonntag in 2020 würden wir gern am 10. Mai, also auf Muttertag, stattfinden lassen“, teilt Wladimir Tisch mit. Besagter Sonntag würde dann das Familien-Frühlingsfest „Hagen blüht auf“, das von Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, in der Innenstadt veranstaltet wird, flankieren. Der Antrag gehe in Kürze ans Ordnungsamt und in die Beratung, so Tisch, und die Einzelhändler würden natürlich auf grünes Licht hoffen.

Den zweiten verkaufsoffenen Sonntag strebt die Werbegemeinschaft zur Veranstaltung „Hagener Weihnachtsmarkt“ an. „Im Moment wird diskutiert, ob wir einen Antrag für den 13. Dezember, also den 3. Advent, oder für den 20. Dezember, den 4. Advent, stellen sollen“, erklärt City-Manager Tisch.