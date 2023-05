Hagen: Werdringer Theatersommer diesmal ohne Gastronomie?

Hoffentlich spielt das Wetter auch dieses Mal – genau wie beim Werdringer Theatersommer 2019 – wieder mit und lockt viele Gäste in den Schlosshof in Hagen-Vorhalle.

Hagen. Erstmals wird der Werdringer Theatersommer in Hagen nicht von Dario Weberg veranstaltet. Und gibt’s für das Schlosscafé einen neuen Pächter?

Für Stefan Schroeder ist es der erste Werdringer Theatersommer, doch nervös wirkt er deshalb nicht, „Warum auch? Wenn ich etwas nicht weiß, frage ich. Ich vertraue da voll auf Dario“, sagt der 46-Jährige und blickt lächelnd seinen Vorgänger an. Dario Weberg nickt, „ja sicher, ich helfe gern.“

Dario Weberg und Indra Janorschke haben Theater an der Volme abgetreten

Zur Erinnerung: Anfang des Jahres haben Dario Weberg und seine Frau Indra Janorschke das von ihnen 2011 gegründete Theater an der Volme aus persönlichen Gründen an Stefan Schroeder abgetreten.

Seit einem knappen halben Jahr leitet der gebürtige Hagener, der seit vielen Jahren beinahe zum Inventar des kleinen, privat geführten Theaters gehört, die Spielstätte. Und demzufolge auch den Werdringer Theatersommer, der seit 2018 (mit Ausnahme der Coronazeit) vom Theater an der Volme veranstaltet wird.

Stefan Schroeder, seit Anfang 2023 neuer Leiter des Theaters an der Volme (links), und Schauspieler und Sänger Dario Weberg stehen für den 4. Werdringer Theatersommer parat. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Von Samstag, 10. Juni, bis Samstag, 24. Juni, gibt es im grünen Stadtteil von Hagen-Vorhalle auf dem idyllischen Schlosshof Theater, Kabarett­ und Musik. „Die Location ist einfach schön“, schwärmt denn auch Stefan Schroeder, der das Paket „Zehn Veranstaltungen in 14 Tagen“ geschnürt hat.

„Im weißen Rössl“ im neuen Gewand

Den Schwerpunkt der Open-Air-Reihe bildet die Neuproduktion der Komödie „Im weißen Rössl“; mit dem amüsanten Klassiker wird der 4. Werdringer Theatersommer eröffnet, die Premiere findet am 10. Juni um 19.30 Uhr statt. Die bekannte Komödie im neuen Gewand (Schroeder: „Urheberrechtliche Vorgaben müssen natürlich eingehalten werden.“) wird dann an weiteren sechs Abendterminen auf die Freiluftbühne gebracht.

Stefan Schroeder führt nicht nur Regie, sondern besetzt auch selbst eine Rolle: Der 46-Jährige spielt den Geschäftsmann Giesecke, der seine Tochter verkuppeln will. Und auch Dario Weberg gehört zum Ensemble dazu; er schlüpft in die Rolle des Oberkellners Leopold, der die Wirtin Josefa bezirzt.

Ein Probenfoto – einstudiert wird eine Szene für die Komödie „Im weißen Rössl“. Im Bild zu sehen sind Karolin Kersting und Dirk Stasikowski. Foto: Stefan Schroeder

Sänger und Schauspieler Dario Weberg ist außerdem in einer weiteren Produktion zu sehen: Am 23. Juni präsentiert er in Werdringen die Revue „Jack Daniels und Kamillentee – Frank Sinatra trifft Udo Jürgens“.

Das Theatersommerprogramm wird komplettiert durch einen Auftritt von Friedel Hiersenkötter, der am 15. Juni im Schlosshof als „Meister des profunden Halbwissens“ auftritt, und durch das Puppentheaterstück „Der kleine Eisbär“ am 17. Juni.

200 Gäste finden pro Abend Platz

Am Montag, 5. Juni, beginnt der Aufbau des Bühnenpodestes und der Lichttechnik. „Im Schlosshof finden pro Veranstaltung 200 Gäste Platz“, sagt Stefan Schroeder. Nur wenn das Wetter katastrophal sei, würde eine Vorstellung ausfallen. „Bei leichtem Regen verteilen wir an die Zuschauer kostenlose Regencapes­“, verspricht Dario Weberg­, der natürlich auf zwei Wochen Sonne pur hofft.

Genehmigungsantrag ist gestellt

Der Genehmigungsantrag für die Open-Air-Reihe im Grünen ist gestellt, „ich warte jetzt nur noch auf das ,Go’“, sagt Theaterleiter Stefan Schroeder entspannt. Es habe ja auch in den Vorjahren nie Probleme mit der Genehmigung gegeben.

„Und in der Nähe des Wasserschlosses stehen auch ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung“, unterstreicht Dario Weberg und fügt an: „Zwei Parkeinweiser sorgen dafür, dass alles reibungslos verläuft“.

Schlosscafé Werdringen steht noch immer leer

Apropos reibungslos: Ob das Schlosscafé Werdringen im Juni wieder betrieben wird (der Gastrobetrieb steht seit Anfang des Jahres leer; die Stadt Hagen sucht für das Café einen neuen Pächter) steht derzeit noch in den Sternen. Auf Nachfrage unserer Zeitung antwortet Stadtsprecherin Clara Treude: „In Sachen Schlosscafé Werdringen befinden wir uns gerade in der Entscheidung.“

Stefan Schroeder dazu: „Es sieht momentan so aus, als müssten wir im Juni mit einem Caterer zusammenarbeiten, aber ein Angebot von zumindest Wein, Wasser und Bratwurst bekommen wir schon irgendwie hin.“

Weitere Infos:

Das Bühnenpodest, auf dem die Schauspieler und Musiker agieren, ist ca. 60 Zentimeter hoch.

Maximal 200 Stühle werden im Schlosshof platziert.

Der Vorverkauf für die Tickets läuft. Karten gibt es u.a. im Theater an der Volme auf dem Elbersgelände, unter der Telefonnummer 02331 – 69 588 45 und an der Abendkasse in Werdringen.

Die Karten kosten zwischen 12 Euro (Kinderstück) und 25 Euro.

