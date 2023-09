Hagen: Werkzeug aus Sprinter gestohlen – wer kann helfen?

Vorhalle. Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in einen Sprinter in Hagen-Vorhalle: Es wurden mehrere Werkzeuge aus dem Wagen gestohlen.

In der Nöhstraße in Hagen-Vorhalle haben unbekannte Personen mehrere Werkzeuge aus einem Sprinter entwendet. Ein 29-Jähriger bemerkte am Abend, dass am abgestellten Mercedes die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen war.

Vor und neben dem Fahrzeug befanden sich Scherben, in dem Sprinter fehlten ein Akkuschrauber sowie eine Bohrmaschine. Der 29-Jährige konnte angeben, dass kurz nachdem er den Sprinter mit der Funkfernbedienung öffnete, eine verdächtige Person in ein geparktes Auto einstieg.

Zeugen können sich bei der Polizei melden

Das Auto, in dem drei Personen saßen, entfernte sich zügig in Richtung Lindenstraße. Ob das Fahrzeug und die Personen mit der Tat in Verbindung stehen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Der Mann, der in das Auto eingestiegen war, konnte als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben werden. Er hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Bei dem Auto handelte es sich vermutlich um ein graues Fahrzeug, das einem Ford Focus ähnlich sah.

Die Tat ereignete sich zwischen Montag gegen 18 bis etwa 22.45 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331/9862066 zu melden.

