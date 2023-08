Hagen: Wetter zu schlecht – Sommertour des OBs fällt aus

Seit Jahren geht OB Schulz (links) auf Sommertour. Am heutigen Freitag fällt der Termin allerdings aus.

Hagen. Aufgrund der Unwetterwarnung gastiert Oberbürgermeister Schulz am heutigen Freitag nicht in Hagen-Vorhalle.

Die Sommertour mit Oberbürgermeister Erik O. Schulz in Vorhalle fällt am heutigen Freitag aus. Aufgrund der Unwetterwarnung wurde die für 11 bis 13 Uhr auf dem Europaplatz in Hagen-Vorhalle geplante Veranstaltung abgesagt.

Samstag-Termin findet statt

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben beim nächsten Termin der Sommertour am Samstag, 26. August, am Kaufpark in Eilpe von 11 bis 13 Uhr die Gelegenheit, sich persönlich unter dem blau-gelben Sonnenschirm mit dem Oberbürgermeister und seinem Team auszutauschen.

Weitere Termine der Sommertour 2023 auf einen Blick: Freitag, 29. September, von 16 bis 18 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz/Volme Galerie.

