Hagen: Wie das Radfahren im Volmetal sicherer werden soll

Hagen. Schlaglöcher, Lastwagen, keine Radspur – das Radfahren im Volmetal im Süden von Hagen ist eine Herausforderung. So soll sich das ändern.

Es könnte so schön sein: ein Fluss, ein Tal, ein Radweg. So wie entlang der Ruhr. So wie entlang der Lenne. Und so wie zumindest in Teilen entlang der Ennepe. Im Süden von Hagen fließt ein Fluss und zwar durch ein Tal. Woran es aber fehlt, ist ein Radweg. Dabei gab es zumindest auf Schalksmühler Gebiet einst Überlegungen, die die Gedanken reifen ließen, irgendwann auch parallel zur Bahnlinie auf Hagener Gebiet einen Radweg bauen zu können.

Der Gedanke aber ist Vergangenheit. Im Volmetal fahren Radfahrer auf der Bundesstraße 54. Auf einer Straße, die seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke an der A 45 durch Ausweichverkehr schwer belastet ist und deren Fahrbahndecke sich obendrein in einem desaströsen Zustand befindet. Es mangelt nicht an Schlaglöchern, die zumindest für ungeübte Radler zur bösen Falle werden können.

Radfahrer auf dem Standstreifen

Es gibt nach wie vor nicht einmal eine eigene Fahrradspur, nur einen Standstreifen neben der Fahrbahn. Durch parkende Autos auf diesem Standstreifen kann dieser aber an vielen Stellen nicht von Radfahrern genutzt werden. Fahrradfahrer sind gezwungen, sich mit Auto- und Lkw-Fahrern eine Fahrspur zu teilen. Und das ohne Fahrradmarkierungen.

Viel Verkehr im Ortskern von Dahl auf der B 54: Platz für Radfahrer ist hier nicht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wenn Autofahrer dann den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern nicht einhalten, stellt dies ein Risiko für Fahrradfahrer dar. Grund genug für die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Hagen Aktiv in der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl einen nächsten Vorstoß zu starten, um die Sicherheit zu erhöhen. Und zwar durch „Sharrows“.

Sharrows sollen mehr Sicherheit für Fahrradfahrer bieten

Das sind Markierungen auf der Fahrbahn, die Orientierung für Fahrradfahrer bieten sollen. Ein Sharrow bildet sich aus einem Fahrradpiktogramm mit zwei Pfeilen über dem Piktogramm. Auch das Augenmerk der Autofahrer soll dadurch erhöht auf den Sicherheitsabstand gelenkt werden und daran erinnern, dass sich Auto- und Fahrradfahrer die Spur teilen müssen. Der Name Sharrow stammt aus dem Englischen und setzt sich aus den Worten „share“ (teilen) und „arrow“ (Pfeil) zusammen.

Parkende Autos auf dem Randstreifen der B 54 im Volmetal: Für Radfahrer sind diese Spuren nicht durchgängig nutzbar. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Die Sharrows sind ein kostengünstiger Vorschlag und wären in Rummenohl und Priorei realisierbar“, sagt Wolfram Schroll, der für Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksvertretung sitzt.

Landesbetrieb ist zuständig

Allerdings gestaltet sich das Vorhaben schwieriger als gedacht. Denn: „Für die Bundesstraße 54 ist außerhalb geschlossener Ortschaften der Landesbetrieb Straßenbau NRW zuständig“, so Schroll. Will sagen: Die Stadt müsse die Piktogramme dort beantragen und sich genehmigen lassen. Zumindest die Politik im Hagener Süden hat sich nun einstimmig für die Sharrow-Lösung ausgesprochen. Die Stadt wiederum will den Vorschlag nun prüfen, bevor sie sich positioniert.

Neu sind Sharrows schon lange nicht mehr. In Nordamerika ist dieses Piktogramm weit verbreitet. Ebenfalls in Nachbarländern wie Österreich, Frankreich oder Tschechien finden sich bereits seit einigen Jahren solche Sharrows auf den Straßen. Auch in Deutschland – in Städten wie zum Beispiel Osnabrück und Frankfurt – findet dieses Piktogramm seit einigen Jahren Anwendung.

Vorstöße zur Sicherheit für Radfahrer

Im Volmetal ist das hingegen nicht der erste Vorstoß, um die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Bereits Ende 2022 war in der Bezirksvertretung auf Grünen-Initiative über mehrere Maßnahmen diskutiert worden: eine sichere Querungsmöglichkeit in Rummenohl, damit jene, die in Richtung Hagen unterwegs sind, den Radweg auf der anderen Straßenseite gefahrlos erreichen können; eine Markierung, die auf querende Radler hinweist, an der Osemundstraße in Priorei; eine weitere Querungshilfe in Höhe des Haus Kehrenkamp (auch hier gibt es lediglich auf einer Seite der Fahrbahn einen Radweg). Sowie nach Möglichkeit einen alternativen Radweg, damit Radfahrer nicht den unübersichtlichen Bereich im Dahler Ortskern entlang fahren müssen sowie eine Schiebehilfe an der Fußgängerbrücke vor Dahl, damit Radfahrer, die dort die B 54 verlassen, ihr Fahrrad nicht die Stufen hinunter tragen müssen.

Umgesetzt zumindest ist von diesen Ideen allerdings noch keine.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen