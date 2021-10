Hagen: Wie eine Cola-Dose – der neue Geldautomat in Dahl

Der neue Geldautomat in Hagen-Dahl ist nach zwei Sprengungen und der Hochwasser-Katastrophe am 14. Juli 2021 endlich am Start.

Dahl. Zum dritten Mal muss in Hagen-Dahl ein neuer Geldautomat aufgestellt werden. Diesmal sieht er aus wie eine Getränkedose.

Nach zwei Sprengungen und der Hochwasser-Katastrophe am 14. Juli: Die Sparkasse Hagen-Herdecke hat zum dritten Mal einen neuen Geldautomaten neben der Edeka-Filiale in Dahl am Obergraben errichten lassen. Diesmal sieht die Selbstbedienungs-Stelle allerdings aus wie eine Cola-Dose.

Nachdem am 8. Mai 2019 zwei Männer in den frühen Morgenstunden des neben dem Edeka-Markt am Obergraben den Geldautomaten der Sparkasse in Brand gesetzt hatten, aber bei dem Versuch einer Sprengung scheiterten und dennoch immensen Schaden am Automaten und der benachbarten Edeka-Filiale anrichteten, war das Gleiche zwei Jahre später wieder passiert. Genau am 17. März dieses Jahres. Zwei laute Knall-Geräusche haben Anwohner nun Mittwochnacht Nacht in Dahl aus dem Schlaf gerissen. Bislang unbekannte Täter hatten den neuen und nun freistehenden Geldautomaten (zuvor war das Gerät in einem angemieteten Bereich neben der Edeka-Filiale untergebracht gewesen) gegen kurz vor 2 Uhr neben dem Edeka-Markt gesprengt. Die Trümmerteile flogen meterweit durch die Luft, verletzt wurde niemand.

Der neue Geldautomat in Hagen-Dahl nach zwei Sprengungen und der Hochwasser-Katastrophe am 14. Juli 2021. Er ähnelt einer Getränkedose. Foto: Sparkasse Hagen

Nach beiden Sprengungen ließ die Sparkasse neue Geräte errichten. Zuvor konnten Kunden ihr Geld bei benachbarten Banken im Ortsteil abholen. Die Sparkasse hatte die Gebühren dafür stets zurückerstattet. Zweimal wurden Geräte aufgestellt, die als sprengsicherer galten. Nun, nach dem die Hochwasser-Katastrophe am 14. Juli den Edeka und die Sparkassen-Servicestelle überschwemmt hatte, geht man sogar noch einen Schritt weiter. Geldautomat und Edeka-Filiale sind nun räumlich voneinander getrennt.

Keine Details zur technischen Ausstattung

Die Edeka-Filiale hatte zunächst nach der ersten Sprengung und nach der Flut saniert werden müssen.

Der neue Automat ähnelt - auch farblich - einer Cola-Dose. Dass er bewusst von der Edeka-Filiale getrennt ist, bestätigt die Sparkasse. Wie die neue Servicestelle technisch ausgestattet ist, um Sprengungen und Hochwasser zu überstehen, dazu sagt das Bankhaus auf Anfrage nichts. Seit Mittwoch ist der Dahler Sparkassen-Geldautomat endlich wieder in Betrieb. Die Öffnungszeiten sind von 5 bis 23 Uhr an 365 Tagen im Jahr. Angeboten werden Bargeldauszahlungen, wobei eine individuelle Stückelung möglich ist, Kontostandsabfragen, Kontoauszüge, PIN-Änderungen sowie das Aufladen der Geldkarte oder von Prepaid-Handykarten. Die SB-Stelle ist rollstuhlgerecht ausgebaut

