Hagen: Wie eine Mutter der Euthanasie zum Opfer fällt

Hagen. Rosa Schillings kam nicht über den Tod ihrer kleinen Tochter hinweg. Sie wurde depressiv, wurde eingewiesen und von den Nazis ermordet.

Es sei ihrem Vater wichtig gewesen, dass seine Mutter nicht in Vergessenheit geriet, erzählt Gabriele Lübke. Deshalb habe er oft von ihr gesprochen und sei offen mit der Vergangenheit umgegangen, obwohl ihn die Erinnerung an jene schlimme Zeit geschmerzt haben muss.

Er trug einen Brief mit sich herum, den letzten, den sie ihm aus der Klinik schrieb, im Juli 1935 war das, da war er neun Jahre alt, sie nannte ihn „Mein liebes, gutes Kind“, und danach schrieb sie ihm nicht mehr, weil sie glaubte, er könne dadurch in Schwierigkeiten geraten. „Mein Vater hat seine Mutter bis zu ihrer Ermordung nie wiedergesehen“, sagt Gabriele Lübke.

Gabriele Lübke hat ein Buch über ihre Großmutter geschrieben, die im Rahmen der NS-Krankenmorde starb. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Rosa Schillings war die Nummer 90 auf der Liste des zweiten Krankentransports in die Tötungsanstalt Hadamar. Am 2. Mai 1941 wurde sie aus der Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen (heute Landesklinik Langenfeld) nach Hadamar verlegt und noch am gleichen Tag mit vielen anderen Kranken vergast.

70.000 Menschen umgebracht

Rosa Schillings war eines der ersten Opfer des nationalsozialistischen Euthanasie-Programms (Aktion T4), bei dem die Nazis schätzungsweise 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in Deutschland umbrachten. Als offizielle Todesursache bei Rosa Schillings gab die Anstaltsleitung „Leukämie“ an.

Gabriele Lübke hat den Lebensweg ihrer Großmutter recherchiert und in einem Buch zusammengefasst. „Ich bin ihr dadurch sehe nahe gekommen“, berichtet die Autorin, die Referentin für Alumniarbeit und Deutschlandstipendium an der Fernuniversität in Hagen ist: „Ich glaube, in vielen Situationen hätte ich genauso reagiert wie sie.“

Mit Tod der Tochter begannen die Depressionen

Rosa Schillings war eine selbstbewusste Frau. 1929 folgte sie ihrem Mann, der die Leitung eines Bergwerks auf Borneo übernommen hatte, mit den beiden gemeinsamen Kindern Inge und Gregor um die halbe Welt, kehrte jedoch schon im Jahr darauf, nachdem ihr Mann bei einem Aufstand der Einheimischen ermordet worden war, nach Deutschland zurück. Kurz darauf verstarb ihre sechsjährige Tochter an Malaria. „Da begannen die Depressionen“, sagt Gabriele Lübke.

Die Mutter, die über den Tod des Mädchens nicht hinwegkam, wurde in die Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen eingewiesen, ihr Onkel als Betreuer und Vormund ihres Sohnes, des Vaters von Gabriele Lübke, eingesetzt. Kurz darauf gelangte Hitler an die Macht, die psychisch Erkrankten in den Kliniken wurden von „Gästen“ über „Patienten“ zu „Insassen“ degradiert. Im Sinne der NS-Rasseideologie waren sie unwertes Leben. „Dem Anstaltspersonal wurde eingeschärft, es handele sich um Ballastexistenzen“, so Gabriele Lübke.

Anordnung von Hitler

Doch Rosa Schillings ließ sich nicht so schnell unterkriegen. Sie opponierte gegen die unzureichende Nahrung („Ich lasse mich nicht zum Tier erniedrigen“), weigerte sich zu arbeiten („Ich bin doch nicht ihr Versuchskarnickel“) und äußerte sich negativ über den Nationalsozialismus („Den Kindern wird ja der Haß schon eingeimpft“). Wie schwer ihre Depressionen waren oder ob sie womöglich an Schizophrenie litt, lasse sich aus der Rückschau kaum sagen, so Gabriele Lübke, aber: „Mit einer liebevollen Familie im Rücken und einer guten Trauerbegleitung wäre sie wohl kaum in der Psychiatrie gelandet.“

Auf Anordnung von Hitler wurde während des Zweiten Weltkriegs die als „Euthanasie“ bezeichnete Tötung von „lebensunwertem Leben“ in Gang gesetzt. Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, aber auch solche, die sich bereits länger als fünf Jahre in einer Anstalt befanden, wurden in eigens eingerichteten Tötungsanstalten umgebracht. „Es war der Testlauf für die Ermordung der Juden im Osten“, sagt Gabriele Lübke.

Doch der organisierte Massenmord ließ sich nicht geheim halten; als Kirchenvertreter protestierten und zum Widerstand aufriefen, ließ Hitler die Aktion abbrechen, wenngleich man auch in den Folgejahren behinderte Kinder und Erwachsene verhungern ließ oder mit Medikamenten tötete. Da war Rosa Schillings längst in der Gaskammer umgekommen.

Dass sie ihren Sohn nur selten kontaktierte, lag daran, dass er nicht ins Visier der Nazis geraten sollte, denn aufgrund des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hätte er ebenfalls zum Opfer werden können.

Ein liebevoller Brief

Wie sehr sie ihn liebte, beweist ein Brief, wie ihn wohl nur eine Mutter schreiben kann: „Schon so lange hätte ich Dir einen kleinen Brief gesandt, aber die Angst, Dir könnte ein Leid geschehen, hat mich davon abgehalten. Ich denke, daß Du recht gesund bist! Und wie würde ich mich freuen, einige Zeilen, die du selbst geschrieben hast, lesen zu können. Bald sind ja auch die großen Ferien, wie gerne würde ich mit Dir verreisen. Bete mal ganz fleißig, dann wird es vielleicht werden. Ich schicke Dir, sobald ich kann, ein schönes Paket. Sei Du mir recht herzlich gegrüßt und geküsst von Deiner Dich liebenden Mutter.“

Gregor Schillings bewahrte den Brief bis zu seinem Tode im Jahr 2015 bei sich. Seine Tochter Gabriele Lübke hat mit ihrem Buch nicht nur die ermordete Großmutter wieder sichtbar gemacht, sondern zugleich ein Fallbeispiel geschaffen, das die Unmenschlichkeit der nationalsozialistischen Euthanasie-Ideologie dokumentiert.

