Hagen: Wie Eltern bei Kindern einen Sehfehler erkennen

Jedes 13. Grundschulkind in Hagen trägt eine Brille. Die Krankenkassen AOK sagt, wie Eltern auf eine Sehschwäche aufmerksam werden können.

Hagen. Viele Grundschulkinder in Hagen tragen bereits eine Brille. So können Eltern erkennen, ob auch ihr Kind unter einem Sehfehler leidet.

Eine aktuelle Auswertung der Krankenkasse AOK belegt, dass jedes 13. Grundschulkind in Hagen im Alter von sechs bis zehn Jahren (7,8 Prozent) im vergangenen Jahr eine Brille verordnet bekam. Bei Kindergartenkindern im Alter zwischen drei und fünf Jahren waren es nach Angaben der AOK Jahr 4,4 Prozent.

Sehfehler bei Kindern blieben, so die Krankenkasse, oft unbemerkt, da schlechtes Sehen keine Schmerzen verursacht. Doch unbehandelte Sehprobleme könnten die kindliche Entwicklung stark beeinträchtigen.

Eltern sollten frühzeitig handeln

In diesem Zusammenhang ruft die AOK alle Eltern in Hagen auf, die Sehstärke ihrer Kinder im Auge zu behalten und frühzeitig zu handeln. „Vor allem für Schulkinder ist gutes Sehen entscheidend, um sicher zur Schule zu gelangen und dem Unterricht problemlos folgen zu können“, so rät AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. „Hinweise auf Sehprobleme ergeben sich meist aus Verhaltensauffälligkeiten der Kinder im Alltag. Dann sollten Eltern mit ihrem Kind unbedingt einen Augenarzt aufsuchen. Wichtig ist auch, die Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt wahrzunehmen.“

Warnhinweise für eine Sehschwäche Anzeichen für Sehprobleme bei Kindern könnten, so die AOK, Klagen über Kopfschmerzen, Augenbrennen oder vermehrtes Zwinkern oder Blinzeln sein. Auch Kinder, die sich ständig die Augen reiben, ihren Kopf schief hielten, einen geringen Abstand zu Buch, Bildschirm oder Fernsehen hielten, können eine Sehschwäche haben.

Häufiges Stolpern ist Hinweis

Weitere Warnhinweise könnten sein, wenn Kinder häufig stolpern, generelle Balancestörungen aufweisen oder zunehmende Schwierigkeiten bei Dämmerung oder Dunkelheit haben. Hornhauttrübungen und grau-weißliche Pupillen könnten ebenfalls auf eine Sehschwäche hinweisen.

Ein erhöhtes Risiko für eine Fehlsichtigkeit liege laut AOK zum Beispiel vor bei Frühgeburten, Kindern mit Entwicklungsrückstand, Geschwistern oder Kindern von Schielern oder stark Fehlsichtigen sowie bei Kindern aus Familien mit bekannten erblichen Augenerkrankungen.

Krankenkassen zahlen Untersuchungen

Im Rahmen der gesetzlich empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt steht vor dem Schulbeginn der Sehsinn des Kindes im Fokus. Es finden vom dritten Lebenstag bis kurz vor Schulbeginn verschiedene Untersuchungen statt. Diese Untersuchungen zahlten, so die AOK, die gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten.

