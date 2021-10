Hagen: Wie es mit dem Parkplatz vor Elbers weitergeht

Die Schranke am Parkplatz nahe der Springe in Hagen wurde entfernt. Etwa 100 Autos können auf der Fläche parken.

Hagen. Die Schranke an der Parkfläche zu den Elbershallen in Hagen wurde demontiert. Zu den Hintergründen.

Das Umsonstparken auf der Fläche vor den Elbershallen in Hagen wird in Kürze ein Ende haben. Auf dem Parkplatz wird eine neue Schranke montiert.

Zum Hintergrund: Vor etwa sechs Wochen wurde die bisherige Schranke des Q-Park-Parkplatzes, der sich vor der Max-Reger-Musikschule befindet, entfernt. Der Grund war dieses Mal allerdings kein Vandalismus (die Schranke wurde in den vergangenen Jahren besonders in Wochenend-Nächten mehrmals beschädigt).

Neues Schrankensystem verträgt sich nicht mit alter Schranke

„Wir haben ein neues Schrankensystem bekommen und das verträgt sich nicht mit der alten Schranke“, erklärt ein Q-Park-Mitarbeiter auf Nachfrage unserer Zeitung. Das führe zu unerwünschten Störungen.

Am Samstag, 2. Oktober, wurde vor Ort der Untergrund, sprich, die Montagefläche für die neue Schranke, vorbereitet. „Der Betonsockel wurde erneuert“, erläutert Christian Isenbeck. Der Elbershallen-Geschäftsführer fährt fort: „Bis Ende der Woche soll die neue Schranke geliefert und montiert werden.“ Der Hersteller habe Lieferprobleme gehabt.

Momentan ist die Fläche mit ca. 100 Parkplätzen in Nähe der Springe stets rappelvoll; viele Anwohner des Viertels nutzen die Möglichkeit des kostenlosen Parkens vor ihrer Haustür.

Q-Park betreibt in Hagen acht Parkplätze: besagten Platz an der Dödterstraße (Außenplatz Springe), ferner Cinestar Springe, Rathaus-Galerie, Volme-Galerie, Theaterkarree Elberfelder Straße, Zen­tral Parkhaus an der Bahnhofstraße, Berliner Platz sowie Graf-von-Galen-Karree am Berliner Platz.

