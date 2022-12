Hagen: Wie „Fit for Future“ einer Mutter Hoffnung gibt

Hagen. Keine Bleibe, kein Job, aber Verantwortung für ein Kind. Nur ein Fall, in dem der Verein Fit for Future hilft. Was die Hilfe besonders macht.

Es gab diesen Moment, da schien eine ganze Welt über ihr zusammenzubrechen. Keine Bleibe mehr, keinen Job, das Hin-und-Her mit Tochter Arya (6), dazu die Depression. „Es kam alles auf einmal“, sagt Robeen Darwisch. Und dann lächelt sie: „Es ist gut, dass es Sandra und Moritz gibt. Wenn sie mich nicht unterstützt hätten, weiß ich nicht, was geworden wäre.“

Geworden wäre – dem gegenüber steht nun, was ist. Robeen Darwich, eine junge Mutter, 29 Jahre alt, die in einer eigenen Wohnung in Hagen zusammen mit ihrer Tochter lebt. Eine junge Mutter, die Träume hat, die Perspektiven entwickelt, die nun bald einen Sprachkursus besuchen möchte, obwohl sie schon so wunderbar Deutsch spricht. „Den Nachweis brauche ich, wenn ich mich bewerben möchte“, sagt Robeen Darwisch.

Ein Leben mit Umwegen

Robeen Darwisch ist eine junge Frau, in deren Leben eben nicht alles gerade gelaufen ist, nicht so wie geplant. Nicht so, wie sie es sich vielleicht gewünscht hätte. Abitur in Syrien, dann die Flucht vor dem Krieg mit der Mutter. „Als ich die Ergebnisse meiner Prüfung erfahren habe, waren wir schon in Griechenland“, sagt sie. Auf Umwegen geht es schließlich nach Deutschland. Das war vor acht Jahren. Über Werdohl, Bremen, schließlich nach Hagen.

Robeen Darwisch lernt einen Mann kennen, wird schwanger, die Beziehung aber geht in die Brüche. Er will das gemeinsame Kind, Arya aber möchte lieber bei der Robeen leben, die zu diesem Zeitpunkt bei ihrer Mutter ein vorübergehendes Zuhause gefunden hat. Hinzu kommt der Kampf mit den Behörden, die sie mit Schreiben überziehen, deren Inhalt sie nicht versteht. Nicht, weil es an Sprachkenntnissen mangelt, sondern weil selbst Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, oft nicht wissen, wie eine Bürokratie funktioniert.

Hauptamtliche Sozialarbeiter

Als die Verzweiflung kaum größer werden kann, erzählt ihr eine Freundin von Fit for Future, einem Verein, der junge Menschen wie Robeen unterstützt. Der Verein hat eine Beratungsstelle. Und seit Fit for Future vor zwei Jahren von der Weihnachtsaktion der WP-Stadtredaktion profitiert hat, ist der Verein in der Lage, zwei hauptamtliche Sozialarbeiter zu beschäftigen: Sandra Gerullis und Moritz Bock. Das Geld, das bei der Spendenaktion vor zwei Jahren zusammengekommen ist, war der Grundstein für einen Förderantrag bei der Aktion Mensch.

540 junge Menschen werden von Sandra Gerullis, Moritz Bock und einem Team an Ehrenamtlichen aktuell in Hagen beraten. „Natürlich in unterschiedlicher Intensität“, sagt Sandra Gerullis, „aber allein 2023 sind rund 50 neue Klienten hinzugekommen.“ Robeen Darwisch ist einer davon. „Krankheiten, soziale Situation, Lernbehinderung – all das spielt eine Rolle“, sagt Sandra Gerullis. „Wir haben den Eindruck, dass die Probleme zunehmen, die Hilfe für junge Menschen aber nachlässt.“

Das System an der Grenze

Also springt Fit for Future immer wieder da ein, wo soziale Systeme an ihre Grenzen stoßen. „Ich denke, wir haben bei vielen Behörden mittlerweile einen guten Ruf“, sagt Moritz Bock, „es gibt beispielsweise beim Jobcenter viele Mitarbeiter, die froh sind, dass wir unterstützen und die gern und sehr kooperativ mit uns zusammenarbeiten.“

Erstes Ziel ist es immer, jungen Menschen wieder ein Stück Stabilität zu geben. „Schulden und finanzielle Probleme stehen dabei oft im Vordergrund“, sagt Sandra Gerullis. „Wir gucken, dass die Klienten eine Wohnung finden, das sie die finanzielle Unterstützung bekommen, die ihnen zusteht.“

Gute Netzwerk

Bei all dem spielt das gute Netzwerk eine Rolle: Caritas, die Diakonie, der sozialpsychiatrische Dienst der Stadt, gesetzliche Betreuer und die Polizei mit dem Projekt „Kurve kriegen“ sind Partner. „Letztlich kommt es auch vor, dass Behörden ganz bewusst junge Menschen zu uns schicken, weil sie unsere Arbeit schätzen“, so Sandra Gerullis.

Damit dieses System der Hilfe weiter bestehen kann, braucht es auch weiter Gelder. „Die Aktion Mensch hat einen Einstieg in professionelle Beratung möglich gemacht“, sagt Georg Berger, der zu den Gründern des Vereins zählt, „aber wenn wir die Beratungsstelle dauerhaft etablieren wollen, brauchen wir Unterstützung.“ Bei 8000 Euro liegen allein die fixen Kosten für das Büro an der Rathausstraße 39.

Eine Chance für Förderschüler

Chrystoph Pryk, 24 Jahre jung, ist jemand, der in den letzten Monaten immer wieder den Weg hierher gefunden hat. Er, der junge Mann, der einst eine Förderschule in Hagen besucht hat, in berufsvorbereitende Maßnahmen gesteckt wurde und sich schließlich mit Jobs bei Leiharbeitsfirmen nur so gerade über Wasser hakten konnte.

Jetzt hat er eine Perspektive: Er hat eine Wohnung, er will eine Ausbildung in einem Handwerk beginnen, in einem ganz normalen Betrieb arbeiten. Er wird bald Vater und will sich um seine kleine Familie kümmern. „Ohne die Unterstützung von Sandra und Moritz weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde“, sagt er.

