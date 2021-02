Hagen: Wie holt das Impfzentrum die Wetter-Ausfälle nach?

Hagen. Wie kriegt man es im Impfzentrum hin, wenn diejenigen, die es Montag wegen des Wetters nicht schaffen, am Dienstag kommen?

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL), verantwortlich für das Impfzentrum in der Hagener Stadthalle, das am Montag um 14 Uhr an den Start geht, hatte bereits am Sonntag erklärt, dass alle Impflinge, die es wetterbedingt nicht zur Stadthalle schaffen, am darauffolgenden Tag, Dienstag, 9. Februar, zur gleichen Uhrzeit wie zum ursprünglichen Termin das Impfzentrum aufsuchen können.

Zwei Szenarien sind für die KVWL aktuell denkbar

Wie das aber organisatorisch laufen soll, ist aktuell noch unklar. „Wir müssen im Laufe des Montags nun sehen, wie viele Impflinge ihren Termin wirklich nicht wahrnehmen können und unsere Maßnahmen davon abhängig machen“, sagt KVWL-Sprecherin Vanessa Pudlo. Zwei Möglichkeiten stünden im Raum: Entweder man verlängere die Arbeitszeiten, der Helfer und Ärzte im Impfzentrum oder man setze mehr Personal ein. Auf Notfall-Listen werde solches Personal geführt, dass in solchen Fällen aushelfen könne.

Das Hagener Impfzentrum geht heute mit zwei von sieben möglichen Impfstraßen an den Start.