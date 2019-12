Hagen-Mitte. Der Hagener Weihnachtsmarkt setzt in diesem Jahr auf Umweltfreundlichkeit. Was halten Händler und Kunden davon? Wir haben uns umgehört.

Hagen: Wie läuft’s auf dem plastikfreien Weihnachtsmarkt?

In diesem Jahr setzt der Hagener Weihnachtsmarkt nicht nur auf Familienfreundlichkeit, sondern auch auf Umweltfreundlichkeit. Wie kommen die Schausteller und Händler an ihren Buden und Ständen mit der Auflage „Kein Plastik“ zurecht? Und was sagen die Kunden zu Papiertüten und Holzbesteck? Eine Bilanz nach drei Wochen Weihnachtsmarkt.

Auch im Kartoffelhaus Schneider wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. Inhaberin Michaela Schneider serviert ihre Kartoffeln in einer Pappschale, „das handhaben wir seit Jahren so.“

Ein Besuch des Kartoffelhauses Schneider. „Eine Ofenkartoffel mit Sauerrahm bitte.“ Die Frau vor uns nimmt ihre dampfende Bestellung entgegen, bezahlt und platziert sich am Stehtisch gegenüber.

Das Beiwerk ist neu

„Die Pappschalen, in denen wir unsere Kartoffeln verkaufen, haben wir schon seit 20 Jahren“, unterstreicht die Chefin Michaela Schneider. „Nur das Beiwerk ist neu.“

Mit Beiwerk meint Michaela Schneider das Besteck, das aus PLA , einem Plastikersatzstoff, besteht. „Und wir geben – natürlich kostenlos – nur noch Papiertüten heraus. Das kommt bei den Leuten gut an.“

Und was meint die Dame mit der Sauerrahm-Kartoffel zum PLA-Stoff? „Geschmacklich kein Unterschied. Man sieht also, es geht auch ohne Plastik.“

Am Stand der Töpferei Kuckertz verstaut Aushilfe Stefanie Hamel ein Lichterhaus in einer Papiertüte. Allerdings darf das Häuschen nicht zu schwer sein. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wir schauen ein paar Meter weiter bei der Töpferei Kuckertz vorbei. Die beleuchteten Häuser hinter der Verkaufstheke schaffen heimeliges Flair. „An den Schutz der Umwelt auch auf dem Weihnachtsmarkt zu denken, ist richtig. Aber alles hat zwei Seiten“, sagt Gaby Dominguez ohne Umschweife. „Wenn ich ein größeres und somit auch schwereres Lichterhaus verkaufe, dann zum Transportieren in eine Papiertüte packe und es zu regnen beginnt, hat der Kunde ein Problem.“

Durchweichte Papiertüte ein Problem

Den Fall habe es in den letzten Tagen einige wenige Male gegeben, „die Leute kamen dann mit der durchweichten Papiertüte zu meinem Stand zurück, und ich hab’ sie gegen eine Plastiktüte ausgetauscht. Klar, was sollte ich anderes machen?“, zückt Gaby Dominguez die Schultern.

Leinenbeutel oder Netz in der Tasche

Doch im Grunde mache sie eine Feststellung: „Mehr und mehr Leute haben einen zusammengefalteten Leinenbeutel oder ein Netz in ihrer Tasche und benötigen daher von den Händlern weder Papier- noch Plastiktüte.“

Alisa-Chelsea Reetz, Inhaberin der Schneeball-Träume-Hütte, verkauft ihre Mürbeteigkugeln mit Schokoguss in einer Papiertüte. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Auch den Fußweg Richtung Volkspark säumen etliche Imbiss- und Verkaufsstände. Gino Huber bietet in seiner Schneeball-Träume-Hütte Mürbeteigkugeln mit Schokoguss an. „Auch im vergangenen Jahr haben wir unsere Ware schon in Papiertüten verkauft“, betont der junge Mann.

Aber bleibt der Schokoguss nicht am Papier kleben? Gino Huber schüttelt den Kopf: „Unsere Schneebälle sind ein reines Saisonprodukt. Und bei winterlichen Temperaturen schmilzt die Schokolade nicht.“

Kompostierbare Strohhalme

Auch schräg gegenüber in der Crêpes- und Punsch-Lounge von Petra Tröger ist Plastik mittlerweile ein Tabuthema. „Crêpes und Germknödel servieren wir in verrottbaren Schalen aus Maisstärke. Von den Kunden haben wir bislang dazu nichts Negatives gehört. Eierpunsch und Kakao geben wir sowieso gegen Pfand in Gläsern aus. Und unsere Strohhalme sind kompostierbar.“

In der Crêpes- und Punsch-Lounge von Petra Tröger werden heiße Getränke mit kompostierbarem Strohhalm serviert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Auf dem Adolf-Nassau-Platz im Verkaufswagen der Mandelbrennerei Becker wird Zuckerwatte im Plastikeimer verkauft. „Ja, aber im Mehrwegeimer, den wir gegen 20 Cent Pfand herausgeben“, unterstreicht Loni Becker. „Und unsere Mandeltüten sind neuerdings aus Papier.“

Werbeeffekt verpufft

Sie persönlich finde es gut, auf Plastik zu verzichten, sagt die Chefin, allerdings seien die Papiertüten nicht besonders praktisch, „man kann nicht erkennen, ob sich zum Beispiel gebrannte Mandeln, Macadamia- oder Walnüsse oder Kürbiskerne in der Tüte befinden.“ Damit sei auch der Werbeeffekt verpufft.

Vor der Konzertmuschel bei Imbiss Kötter schlemmen ein paar Weihnachtsmarktbummler „Pommes Rot-Weiß“, Bratwurst und mehr. „Und Grünkohl – der ist beliebt bei uns“, lächelt Imbiss-Mitarbeiter Steven Schwamborn.

Holzgabel zum Grünkohl

Zum Grünkohl bekommen die Kunden eine Holzgabel dazu, „die Leute finden’s okay“, sagt Schwamborn.

Helmut Niederhof – der Rentner aus dem Rheinland besucht in der Vorweihnachtszeit seinen Neffen in Hagen – verputzt genüsslich seinen Grünkohl und nickt. „Klima- und Umweltschutz sind die Themen, die die Menschen heute bewegen. Gut, dass auch die Schausteller sich der Plastikmüll-Problematik annehmen und auf wiederverwertbares Material setzen.“

Kunden mühen sich beim Aufpieken ab

Nur über die neuen Pommes-Fritz-Gäbelchen aus Holz, räumt Imbiss-Experte Steven Schwamborn ein, sei er nicht glücklich, „die kleinen Plastikgabeln, die wir sonst verwendet haben, hatten drei Zacken, die Holzgäbelchen nur zwei. Da mühen sich manche Kunden beim Aufpieken ganz schön ab.“

Infobox 80 Stände noch bis einschließlich 23. Dezember geöffnet Der 52. Hagener Weihnachtsmarkt zwischen Friedrich-Ebert-Platz, Volkspark und Adolf-Nassau-Platz hat bis einschließlich Montag, 23. Dezember, geöffnet. Mehr als 80 Imbiss- und Verkaufsstände locken auf den Weihnachtsmarkt. In der Konzertmuschel findet ein musikalisches Programm statt. Öffnungszeiten der Budenstadt in der Innenstadt: montags bis donnerstags 11 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags 11 bis 21 Uhr (Ausschank länger), sonntags 12 bis 20.30 Uhr.

Er hoffe, dass die Hersteller von Holzbesteck schnell reagieren und demnächst benutzerfreundlichere Gabeln anbieten würden.

Umweltfreundlichere Ersatzstoffe teilweise teurer

Dirk Wagner, Veranstalter des Hagener Weihnachtsmarktes und selbst Schausteller, zieht ein positives Fazit des plastikfreien Weihnachtsmarktes. „Die meisten meiner Kollegen haben mit der Umsetzung keine Probleme. Zum Teil sind die umweltfreundlicheren Ersatzstoffe allerdings teurer als das bisher von den Händlern ausgegebene Besteck, Geschirr oder Verpackungsmaterial und daher ein zusätzlicher Kostenfaktor.“

Einige Schausteller und Händler hätten die Mehrkosten an die Kunden weitergegeben, „aber nicht an jedem Stand muss man in diesem Jahr mehr bezahlen als im vergangenen Jahr“, versichert Wagner.