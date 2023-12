Polizei in Hagen Hagen: Wieder ein schwerer Unfall am Volmeabstieg

Hagen Bei einer Kollision am Dienstagabend am Volmeabstieg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Erneut ist es in Hagen am Volmeabstieg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. So missachtete am Dienstagabend ein 41-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Kranwagen eines Abschleppunternehmens, sodass es zur Kollision kam. Der 48-jährige Kranfahrer blieb unverletzt, während der 41-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw wird abgeschleppt

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie genau es zum Unfall kam und ob der 41-Jährige einen Führerschein besaß, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

Auch lesenswert: So geht es mit dem Max-Bahr-Baumarkt in Hagen-Eckesey weiter.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen