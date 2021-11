Hagen: Wiederaufbau der Halle fürs ganze Volmetal wichtig

Drei Begünstigte

in Drittel des Geldes, das im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion „Weil ihr’s verdient habt: Danke den Fluthelfern“ eingenommen wird, geht an den TuS Volmetal, der seine geflutete Turnhalle in Rummenohl komplett sanieren muss.

Die restliche Summe geht an die Boeler Loßröcke, die nach der Hochwasser-Katastrophe in Eckesey im Einsatz waren, und an die Pfarrcaritas in Hohenlimburg, die ebenfalls beherzt die Ärmel hochgekrempelt haben und wertvolle Arbeit als Fluthelfer geleistet haben.