Polizei in Hagen Hagen: Wilderer lockt mit lebender Ente Wildtiere an

Vorhalle. Mit einer Ente in einer Falle hat ein 59-Jähriger am Harkortsee Jagd auf Wildtiere gemacht. Die Polizei kann den Mann stellen.

Am Harkortsee auf dem Campingplatz im Baukey hat ein Mann ohne Genehmigung Lebendfallen aufgestellt. Ein Zeuge hatte der Polizei den Verstoß am Dienstagmorgen gemeldet und angegeben, dass sich in einer von diesen aktuell eine Wildente befinde.

Die Beamten befreiten das Tier und fanden im näheren Umfeld eine weitere kleinere Lebendfalle, die mit einem Lockmittel für andere Wildtiere versehen war. Die beiden Utensilien wurden sichergestellt. Die Polizei nahm nach der Befreiung der Ente Kontakt mit dem Tierschutz sowie der Jagdbehörde auf. Nach bisherigen Ermittlungen verfügt der Fallenaufsteller über keinerlei Berechtigung. Der 59-Jährige erhielt eine Strafanzeige.