Hagen: Wildschwein auf dem Sofa ist die Sauerei des Jahres

Hagen. Das bekannteste Wildschwein Deutschlands kommt aus Hagen. Die Sau hatte es sich auf einem Sofa bequem gemacht. Nicht der einzige kuriose Fall.

Diese Hagener Sauerei des Jahres hat es sogar – wie uns ein Leser mitteilt – in den Rückblick der renommierten Wochenzeitschrift „Die Zeit“ geschafft. Und zwar mit der Zeile „prominentestes Wildschwein der Republik war kurzfristig dieses Exemplar nach einem Einbruch in ein Hagener Wohnzimmer“. Darüber ist das Bild einer Wildsau zu sehen, die sich scheinbar ganz entspannt auf einem Sofa in einem Wohnzimmer erholt.

Die Geschichte der Sau, die im ersten Anblick anmutet wie eine Zeitungsente, hatte es im Februar auch auf die Titelseite unserer Lokalausgabe geschafft. Ein Wildschwein auf einem Sofa – immer, wenn man glaubt, dass man in knapp 30 Jahren im Lokaljournalismus schon alles erlebt hat, kommt irgendjemand daher und setzt noch mal einen drauf. Und wenn es ein Wildschwein ist.

Ausufernde Population

Die hatten in Hagen zuvor nicht nur wegen ihrer ausufernden Population für Schlagzeilen gesorgt. Erinnert sei an jenes Exemplar, das 2016 quer durch den Kaufhof marschierte, die Duftabteilung hinter sich ließ und schließlich in einem Lotto-Laden gegenüber endete.

An dieser Stelle kurz vor dem Jahreswechsel von einem Glücksschwein zu sprechen, gehört sich nicht. Das verirrte Tier hatte kein Glück, musste angesichts der Gefahrenlage schließlich von einem Polizisten erlöst werden.

Durch die Haustür wieder raus

Ein Schicksal, das seinem Artgenossen erspart blieb. Nachdem er sich – wie Polizisten berichteten – mehrfach genüsslich auf dem Sofa hin- und hergewälzt hatte, entschloss er sich, das Einfamilienhaus in Halden durch die eigens geöffnete Haustür wieder zu verlassen.

Und wenn es nicht gestorben ist, dann lebt es noch heute...

