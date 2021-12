Hagen will 2026 mit Bau der neuen Fuhrparkbrücke beginnen

Gemeinsames Interesse mit der Deutschen Bahn

Die Stadt geht davon aus, dass die Bahn AG die beiden anstehenden Brückenprojekte schon aus Eigeninteresse konstruktiv begleiten wird. Zumal in den Schubladen des Verkehrsunternehmens schon seit Jahren Pläne schlummern, das bestehende Gleis-Wirrwarr zwischen Hauptbahnhof und Eckesey auszudünnen und entsprechend umzugestalten.

Die Fuhrparkbrücke wurde bereits im Jahr 1962 aus drei Elementen errichtet. An das Mittelfeld mit den markanten Bögen (93 Meter) schließen sich an beiden Seiten jeweils 32 Meter breite Randfelder an, so dass das gesamte Bauwerk eine Weite von knapp 160 Metern überspannt.

In allen Bauteilen wurde seinerzeit spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahl (Sigma oval) verwendet. Aufgrund erster Schäden wurden zwischen 1985 und 1987 die Elemente durch eine zusätzliche Vorspannung miteinander verbunden, so dass inzwischen ein zusammenhängendes, monolithisches Tragwerk besteht.

Problematische Herzstücke der Brücke sind betonummantelte, nicht zugängliche Hohlkästen, durch die inzwischen undicht gewordene Entwässerungsleitungen führen. Dadurch hat zum Teil mit Streusalz durchsetztes Wasser sich durch den Beton und die Stahleinlagen gefressen.