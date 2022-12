Hagen will Vorreiter bei der Nutzung von Wasserstoff werden

Hagen. Wasserstoff gilt als umweltfreundlicher Energieträger mit großem Zukunftspotenzial. Die Stadt Hagen will eine Vorreiterrolle einnehmen.

Die Stadt Hagen will zu einer treibenden Wasserstoff-Region in Deutschland werden. Ein Konsortium aus Unternehmen, Verbänden, Fernuniversität und Stadt entwickelt derzeit einen konkreten Zeitplan, der bereits Ende 2023 zu konkreten Projekten führen soll. „Mit Hilfe unserer neu entstehenden Wasserstoffregion wird es gelingen, sowohl unser Energiesystem zu dekarbonisieren als auch die lokale Wirtschaft für die Zukunft zu positionieren“, betont Oberbürgermeister Erik O. Schulz seine Ambitionen für eine voranschreitende Wasserstoffwirtschaft.

Wasserstoff ermöglicht es, die CO2-Emissionen vor allem in Industrie und Verkehr deutlich zu verringern. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, klimafreundlich hergestellten Wasserstoff, insbesondere aus erneuerbaren Energien, und seine Folgeprodukte als Schlüsselelemente der Energiewende zu etablieren, um Dekarbonisierungsprozesse (Vermeidung von Kohlendioxidemissionen) in bestimmten Bereichen vollenden zu können.

Arbeitsplätze und Wertschöpfung

Neben den klimapolitischen Aspekten geht es bei Wasserstofftechnologien auch um viele zukunftsfähige Arbeitsplätze und neue Wertschöpfungspotenziale. „Umwelttechnologie, Handwerk und Bildung sind nur drei Bereiche, die davon profitieren würden“, so Christine Kuhlmann, Abteilungsleiterin für Generelle Umweltplanung bei der Stadt Hagen: „Das Projekt bietet Potenziale für die gesamte Gesellschaft unserer Stadt.“

Das Konzept soll Wege für die Umsetzung von Wasserstoffanwendungen in Unternehmen aufzeigen, wie es auf einem Regionalforum der beteiligten Akteure in der Fernuniversität hieß.

Anschubfinanzierung von 400.000 Euro

In dem vor drei Jahren vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ausgerufenen Wettbewerb „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ wurde die Stadt Hagen als eine von 15 Regionen in Deutschland ausgewählt und erhielt eine Anschubfinanzierung von 400.000 Euro, um ein Konzept für den Einsatz von Wasserstoff zu entwickeln. „Der Befund ist eindeutig: Hagen braucht grünen Wasserstoff, um als Industrie- und als Logistikstandort attraktiv zu bleiben, so Dr. Christopher Schmitt, Geschäftsführer der Hagener Wirtschaftsentwicklung.

Mit im Boot ist der heimische Energieversorger Enervie, der sich als Erzeuger für und im Vertrieb von Wasserstoff positionieren möchte. So werde derzeit geprüft, ob der Kraftwerksstandort in Herdecke für die H2-Erzeugung in Frage komme, berichtete Abteilungsleiter Dr. Arndt Bohrer: „Einen Elektrolyseur in der Größenordnung, wie wir ihn dort planen, gibt es bislang nicht.“ Allerdings gibt es noch so manches K.O.-Kriterium, das im Laufe des Genehmigungsverfahrens das Ende des Vorhabens bedeuten könne.

Industrie und Schwerlastverkehr

Als Kunden für den Einsatz von Wasserstoff in Hagen haben die Projektentwickler zunächst vor allem die Industrie und den Schwerlastsektor ins Auge gefasst, nicht aber den Individualverkehr. „Der vorhandene Logistikstandort Hagen bietet die Chance, eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, der die Logistik sowie den Schwerlasttransport vor Ort dekarbonisiert“, so Projektleiter Shaun Pick.

Insbesondere der Stahlverarbeitungsstandort Hagen könne künftig von Wasserstoff profitieren und energieintensive Prozesse klimafreundlicher gestalten.

