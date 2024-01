Hagen: Willkürliche Vergewaltigung - Urteil ist gesprochen

Hagen Der Mann (32), der in Hagen eine 60-Jährige auf offener Straße vergewaltigte, verliert seine Freiheit. Der Haftbefehl bleibt ebenfalls bestehen.

Als die Justizwachtmeister nach kurzer Unterbrechung zur Urteilsverkündung in den Schwurgerichtssaal zurückbitten, sitzt der Angeklagte auf seinem Stuhl und blickt in die Zuschauerreihen. Seine Familie ist da. Jene Familie, die in den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und seinem Verteidiger Ralph Giebeler noch Thema gewesen war und die ihm in diesem Moment ihren Beistand zeigt. Sie und er hören wenige Sekunden später das Urteil, das Richter Jörg Weber-Schmitz in einem Fall spricht, über den Staatsanwältin Beatriz Föhring in ihrer Schlussbemerkung eine halbe Stunde zuvor sagte: „Hier hat sich ein Albtraum verwirklicht.“ Der junge Mann (32), der in der Nacht zum 3. Mai 2022 auf offener Straße willkürlich eine 60-Jährige vergewaltigt hat, muss für vier Jahre in Haft.

Nur vier Jahre, darf man sagen. Denn für den Angeklagten sprachen in diesem Fall, „dass er tatsächlich um die Wahrheit bemüht war und sich sehr beschämt gezeigt hat“, wie Richter Weber-Schmitz formulierte. Dass er der Geschädigten die Anwesenheit im Prozess ersparte ebenso. Seiner Version der Geschichte aus jener Nacht folgt das Gericht. Zeiten, Abläufe und Wirkungsphasen passen erfahrungsgemäß zum Verhalten von Kokain- und Ampethamin-Konsumenten. Dass er vor der Vergewaltigung überfallen wurde, hält man in jenem Milieu, in dem der 32-Jährige unterwegs ist, ebenfalls für denkbar. Blutspuren sprächen zudem dafür.

„Es war eine Vergewaltigung“

Für jenen Überfall durch zwei Männer und zwei Frauen wollte er sich rächen, wählte im Rausch (Richter Weber-Schmitz: „Wahnhafte Realitätsverzerrung“) aber willkürlich eine Frau aus, die in den frühen Morgenstunden einfach nur zur Arbeit wollte, und die noch dazu 60 Jahre alt ist. Er zerrte sie in ein Gebüsch, schlug sie mit Fäusten ins Gesicht und verging sich darüber hinaus sexuell an ihr. Im Verfahren hatte er selbst behauptet, sich diesen Übergriff nicht erklären zu können. Richter Jörg Weber-Schmitz machte in der Urteilsbegründung sehr deutlich: „Er hatte sexuelle Absichten. Auch wenn er es nicht wahrhaben will. Er muss selbst erkennen, dass es eine Vergewaltigung war.“

Hatte sogar fünf Jahre Haft gefordert: Staatsanwältin Beatriz Föhring. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dass dies überhaupt ans Licht kam, ist der Beharrlichkeit und dem Gespür zweier Hagener Kripo-Beamtinnen zu verdanken, die in den Vernehmungen erkannten, dass das Opfer aus Scham etwas zurückhält. „Eine wirkliche Erklärung für die Vergewaltigung hat der Angeklagte im Verfahren nicht geliefert“, sagte Staatsanwältin Beatriz Föhring. Dass dies im Rausch geschehen sein soll, hält sie für „eine Schutzbehauptung“. Die Handlungen, die er vorgenommen habe, seien erniedrigend gewesen. Der Täter habe nur abgelassen, weil das Opfer um Hilfe rief und ein Passant des Weges kam. Sie forderte fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Rechtsanwalt Ralph Giebeler (rechts) mit dem nun zu vier Jahren Haft verurteilten Täter. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Tat war untypisch für ihn“

Sein Verteidiger Ralph Giebeler erklärte, dass sein Mandant nicht mehr habe differenzieren können. Alter und Aussehen der Frau und derer, die ihn überfallen hätten, seien nicht auseinander zu halten gewesen. „Die Tat war völlig untypisch für ihn. Er hatte keine sexuellen Absichten“, so Giebeler, der Staatsanwältin Föhring entschieden entgegentrat. In ihren Augen habe der Angeklagte keine familiären Beziehungen mehr und Kontakt zu Familie und Kind abgebrochen. Deswegen bestehe auch Fluchtgefahr, und der Haftbefehl, der seit vergangenem Frühling gelte, müsse aufrechterhalten bleiben. Dass die familiären Beziehungen da sind, bewies die Familie gestern. Der Haftbefehl bleibt dennoch bestehen. Die bisherige Zeit in Haft wird angerechnet.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen