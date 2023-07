Hagen wird internationaler Treffpunkt für Kammermusik-Szene

Hagen. Musiker aus dem Kosovo, Italien, Spanien und Deutschland präsentieren in Hagen bald besondere Kammermusikwerke. Alle Termine im Überblick.

Hagen wird ab Sommer 2023 zum internationalen Treffpunkt einer jungen, europäischen Kammermusik-Szene. Musikerinnen und Musiker aus dem Kosovo, Italien, Spanien und Deutschland werden interessante Kammermusikwerke im Emil-Schumacher-Museum Hagen präsentieren.

Man wird hier die Diabelli-Variationen von Beethoven hören, interpretiert von der Pianistin Fatjona Maliqi aus dem Kosovo, sowie selten aufgeführte Werke für Klavierquintett mit dem Ensemble Dedalo aus Turin/Italien, u.a. das prachtvollmelancholische Werk von Edward Elgar von 1918, ein Abgesang auf eine vergangene Zeit, und auch das 1940 komponierte Quintett von Schostakowitsch, das damals im September des gleichen Jahres in Moskau uraufgeführt wurde – neun Monate, bevor Hitler den Pakt mit Stalin brach und seine Truppen in die Sowjetunion einmarschieren ließ. 1940 ahnte offensichtlich niemand etwas von dieser Bedrohung.

Ensemble aus Teneriffa

Aus Teneriffa in Spanien wird das Aguere Ensemble mit dem Programm „Fantasie für die Seele“ nach Hagen kommen. Im Programm des Pianisten Luis López und des Klarinettisten Daniel Molina findet man Werke von Debussy, Saint Saëns, Laura Vega und Salvador Brotons.

Zusammengestellt wurde das Programm von der Cellistin Pauline Stephan mit der Unterstützung des Fördervereins des ESM, dem Kulturverein Westfalen, der Kulturstiftung der Provinzialversicherung, von Prof. i.R. Karsten Behrmann und dem Projekt „Kunst & Klangwelten 2023“, das mit Mitteln der regionalen Kulturförderung des Landes NRW unterstützt wird.

Auftakt ist am 27. Juli, 18 Uhr mit Fatjona Maliqi, am Klavier mit Diabelli-Variationen von Beethoven. Maliqi profiliert sich gerade als Solistin mit einer Vorliebe für ungewöhnliche, anspruchsvolle Programme und beeindruckt dabei „mit Eindringlichkeit und Finesse“ (Piano News). Besondere Anerkennung erwarb sie in jüngster Zeit für ihre Darbietung der Goldberg-Variationen von J. S. Bach, die sie spielt, „als wäre alles ganz einfach“ (Bonner Generalanzeiger).

Die aus dem Kosovo stammende Pianistin, die bereits als Jugendliche zahlreiche Preise erringen konnte, ist neben internationalen Konzerten mit diversen Soloprogrammen regelmäßig als Solistin sowie als Kammermusikerin in verschiedenen Besetzungen zu hören.

In die polnische Landschaft eintauchen

Das Duo Aguere, Luis López (Klavier) & Daniel Molina (Klarinette), aus Teneriffa spielt am Donnerstag, 3. August, 18 Uhr, ein eindrucksvolles Programm mit Werken von Poulenc, Debussy und Yuste. Danach können die Besucher in die polnische Landschaft eintauchen, die uns Lutoslawski mit seinen charakteristischen Tänzen des musikalischen Nationalismus zeigt, um mit einer Konzertfantasie mit Motiven aus Verdis Oper Rigoletto zu enden, einem Stück, in dem die Improvisation und die Fantasie des italienischen Komponisten L. Bassi Vorrang vor konventionellen Stilen haben.

Das Ensemble Dedalo (Italien) tritt am 10. August an gleicher Stelle auf. Es hat sich am Konservatorium „Giuseppe Verdi“ in Turin 2021 gegründet. Dedalo ist eine Gestalt in der griechischen Mythologie und dort insbesondere der kretischen Mythologie um den König Minos. Er war ein brillanter Erfinder, Techniker, Baumeister und Künstler. Seine Künste waren weit bekannt, die von ihm gestalteten Figuren sollen lebensecht gewesen sein. Das Ensemble hat sich zur Aufgabe gemacht, die Werke für Klavierquintett zu erarbeiten, die nicht häufig auf den Konzertbühnen zu hören sind.

Außerdem spielen am Donnerstag, 7. September, 18 Uhr, das Quartetto Libertangovon aus Finnland bis Argentinien, das Trio Sphinx aus Italien (21. Oktober, 18 Uhr), Felicitas Stephan und Bertrand Giraud aus Frankreich (Donnerstag, 9. November, 18 Uhr) sowie die For,mation Blue-Note-Jazz-Quartett mit Dima Telmanov (Donnerstag, 7. Dezmeber, 18 Uhr). Weihnachtsjazz gibt es schließlich zum Abschluss der Reihe am 26. Dezember, 18 Uhr, mit dem Soleil-Niklasson-Quartett.

