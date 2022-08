Hagen wird zum Nabel der Naturgarten-Welten

Hagen. Experten der Szene, aber auch interessierte Laien kommen an diesem Wochenende zum Trend-Thema Naturgärten in der Stadthalle Hagen zusammen.

Die Hagener Stadthalle wird an diesem Wochenende zu einem Premieren-Standort: Erstmals finden die deutschen Naturgartentage in Hagen statt, was nicht zuletzt Frank Reh, Sprecher der Regionalgruppe Südwestfalen, zu verdanken ist. Der engagierte Emster widmet sich bereits seit seiner Jugend Naturthemen und hat sich vor allem den Schutz der Insekten-Populationen auf die Fahnen geschrieben. Die alljährliche Fachtagung für Gärtner- und Saatgutbetriebe, aber auch Planer und Landschaftsarchitekten, die am Sonntag sich zudem für interessierte Besucher öffnet, bündelt neben spezifischen Vorträgen von namhaften Referenten auch verschiedene praktische Workshops mit einem Markt der Möglichkeiten. Es geht also nicht bloß um Impulse, sondern auch den direkten Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

Nachdem das Interesse der Fachbesucher an dem Ökologie-Thema am bisherigen Veranstaltungsort Heidelberg zuletzt an seine räumlichen Grenzen stieß, brachte Reh als Mitglied des Organisationsteams seine Heimatstadt ins Spiel: „Die Rahmenbedingungen in Hagen passen einfach: ICE-Bahnhof, zentral in Deutschland gelegen, großer, bezahlbarer Veranstaltungsraum, eine tolle Unterstützung durch die Stadthallen-Mitarbeiter und alle Möglichkeiten technischer Art. Es ist perfekt.“ Allerdings knüpft die vorläufige Resonanz mit bislang gut 200 angemeldeten Teilnehmern nach den Corona-Erfahrungen der vergangenen Jahre noch nicht wieder an die jüngsten Erfahrungen an.

Natur in die Städte zurückholen

Mit dem Titel „Natur in der Stadt“ ist der Auftaktfreitag, 5. August, überschrieben. Dabei geht es um alle praktischen Fragen, wie die Artenvielfalt in den Städte gesteigert werden kann. Dabei wird erörtert, wie öffentliche Grünflächen heute in den Städten aussehen könnten, welche Auswirkungen naturnahe Gestaltungskonzepte haben und welche neuen Herangehensweisen es gibt, Natur in die Urbanität zurückzuholen. Auch Oberbürgermeister Erik O. Schulz wird die Gäste aus der gesamten Republik begrüßen und deutlich machen, dass jeder Balkon, jeder Garten und jeder Quadratmeter zum Erhalt der Biodiversität und als Trittstein zur Biotopvernetzung zählt.

Frank Reh, Sprecher der Regionalgruppe Südwestfalen im Naturgarten Verein, wirbt dafür, in kommunalen Grünanlagen nur noch extensive Pflege zu betrieben, um im Sinne des Insektenschutzes heimischen Wildpflanzen bessere Chancen zu eröffnen. Foto: Martin Weiske / WP

Welche Flora konkret einen artenreichen und bunten Naturgarten ausmacht, steht im Mittelpunkt des Samstagprogramms, 6. August. Vorträge geben einen intensiven Einblick in verschiedene Pflanzengesellschaften und Einzelarten, besondere Standortbedingungen und die richtige Pflege.

Ausstellung für Interessierte

Das Finale der Tagung am 7. August mit dem Tagesthema „Vielfalt und Schönheit“ wird zusätzlich für Tagesgäste geöffnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Markt der Möglichkeiten und die beiden Vorträge des Tages zu besuchen. Um 10 Uhr erläutert Dipl.-Ing. Paula Polak, wie Gärten „klimafit“ gemacht werden können. Um 11.30 Uhr zeigt Dipl.-Designerin Birgit Helbig Eindrücke und Entwicklungen im lebendigen Naturgarten, „wenn die Natur in den Garten kommt“.

Parallel bietet von etwa 9.30 bis 12.30 Uhr der Markt der Möglichkeiten mit einer Vielzahl an Ausstellern viele Informationen rund um den Naturgarten, Pflanzen und Saatgut. Der Markt ist für fünf Euro zugänglich, die Vorträge gegen einen Unkostenbeitrag von 45 Euro bezahlbar an der Tageskasse. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

