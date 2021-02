Wetter in Hagen Hagen: Wo geräumt wird und wie man Eisschicht brechen will

Wo aktuell nur geräumt wird und wie man versucht, die schwere Eisschicht von den Straßen zu kriegen - der Hagener Wetter-Überblick.

Hagen. Die Wetter-Lage beeinträchtigt das öffentliche Leben an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Betroffen ist dabei auch das Hagener Impfzentrum (so stellt sich die Lage vor dem Start um 14 Uhr dort dar). Zu schlimmeren Unfällen ist am am Morgen und Mittag in Hagen zwar nicht gekommen, dafür stellten sich im ganzen Stadtgebiet mehrere Lkw auf den Straßen quer. An der Stennertstraße verlor ein Lastzug seinen auflieger, was aber nichts mit dem Wetter, sondern mit einem technischen Defekt zu tun hatte. Die Feuerwehr meldet keine nennenswerten Einsätze wegen der Wetterlage.

Räumdienst versucht, Eisschicht mit schweren Schilden von den Straßen zu kratzen

Auf Hochtouren arbeitet derweil der Räumdienst des Hagener Entsorgungsbetriebs (HEB). Und das schon seit vergangenem Samstag, 19.30 Uhr. Das Problem ist die harte, dicke Eisschicht unter dem pulverigen Schnee auf den Straßen. Zunächst ist am Samstag in einer ersten Streurunde Salz auf alle Hauptstraßen gebracht worden, anschließend haben die Fahrer der Räumfahrzeuge versucht, mit den schweren Schilden vor den Fahrzeugen, die Eisschicht von der Straße zu kratzen. Das Problem ist laut HEB, dass es permanent nachschneit.

Die Entsorgungsbetriebe fahren aktuell im sogenannten Alarmplan. Geräumt werden nur die Straßen der Räumklasse 1, also Hauptverkehrsachsen und Anfahrten zu Kliniken beispielsweise. Alle anderen Straßen bleiben ungeräumt. Probleme gibt es vor allem in den höheren Lagen mit Blick auf die Müllabholung. Im oberen Wehringhausen und auf der Hestert zum Beispiel. Der Entsorgungsbetrieb will zu einem späteren Zeitpunkt an diesem Tag noch einmal erklären, wie es dort nun weitergehen kann.