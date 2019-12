Hagen. Wer an den Weihnachtsfeiertagen noch frische Brötchen kaufen will, hat es schwer. Doch es gibt Ausnahmen: Wir zeigen, wo es dennoch möglich ist.

Hagen: Wo gibt es an Weihnachten frische Brötchen?

Wer zum Weihnachtsfrühstück frische Brötchen oder Croissants essen möchte, sollte vorsorgen. Denn die meisten Bäckereien in Hagen bleiben am 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen.

Stadtbäckerei Kamp hält an Tradition fest

Wie die Stadtbäckerei Kamp. „Bei uns ist an Heiligabend Schluss“, sagt Stefanie Kamp. Am 24. Dezember hätten die Kamp-Filialen je nach Standort bis 13 oder 14 Uhr geöffnet, „bei den Filialen in den Supermärkten richten wir uns natürlich nach deren Öffnungszeiten“. Aus Tradition blieben bei Kamp die Backstube und die Bäckereien am 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, „schließlich beginnen für einige unserer Mitarbeiter die Vorbereitungen für den ersten Tag nach Weihnachten bereits um Mitternacht des 26. Dezembers“, so Stefanie Kamp.

Niehaves schließt Heiligabend um 13 Uhr

Auch die Bäckerei/ Konditorei Niehaves (Eppenhauser Straße/Freiheitstraße) bleibt an beiden Weihnachtstagen geschlossen, „an Heiligabend schließen wir um 13 Uhr, dann beginnt auch für uns Weihnachten“, so eine Niehaves-Mitarbeiterin. Und auch die Bäckereien Büsch pflegen diese Öffnungszeiten.

Die Bäckerei Opitz, Königsberger Straße, ist an Heiligabend und Silvester von 5 bis 13 Uhr für Kunden geöffnet. An den beiden Weihnachtstagen und an Neujahr bleibt die Filiale geschlossen.

Auch bei Kamm in der Möllerstraße steht man am 1. und 2. Weihnachtstag und Neujahr vor geschlossenen Türen. An Heiligabend und Silvester ist die Filiale von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Die zweite Filiale, „Kamm Inn“, an der Bahnstraße hat an Heiligabend und Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet. An beiden Weihnachtstagen und Silvester ist auch hier geschlossen.

Die Ausnahme außerhalb des Bahnhofs: Hoberg hat geöffnet

In Ermerts Backhaus in der Preinstraße können an Heiligabend von 7 bis 12 Uhr Brötchen und mehr gekauft werden, ebenso wie an Silvester. Das Backhaus hat am 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, genau wie am Neujahrstag.

Die Bäckerei Hoberg in der Möllerstraße hat an Heiligabend von 6 bis 14 Uhr geöffnet und an Silvester von 6 bis 16 Uhr. Hier ist die Backstube auch am ersten Weihnachtstag geöffnet: Von 7 bis 11 Uhr können die Kunden Backware bekommen. Am zweiten Weihnachtstag bleibt aber auch hier die Backstube leer, ebenso wie an Neujahr.

Theoretisch können Bäckereien am 1. Weihnachtstag für maximal fünf Stunden öffnen, allerdings verzichten die meisten Betriebe darauf. Der Grund: Die Backstuben sind am 2. Weihnachtstag ohnehin dicht, da bei zwei zusammenhängenden Feiertagen nur der erste verkaufsoffen sein darf. So will es das nordrhein-westfälische Ladenöffnungsgesetz.

Bahnhofsbäckereien haben Sonderrecht

Eine Ausnahme gilt allerdings für Bäckereifilialen in Bahnhöfen: Sie dürfen auch an den Feiertagen den ganzen Tag über frische Brötchen und Backwaren verkaufen .

Denn für die dort angesiedelten Geschäfte gelten die Beschränkungen des NRW-Ladenöffnungsgesetzes nicht. Die meisten Läden dort haben an Heiligabend bis 14 Uhr offen. Daher haben Last-Minute-Einkäufer an Bahnhöfen auch noch die Möglichkeit, Lebensmittel, Zeitungen oder Blumen zu kaufen. Für Hagen bedeutet das: Die Bäckerei Kamps im Hauptbahnhof hat an beiden Weihnachtstagen von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Tankstellen dürfen uneingeschränkt öffnen

Ein Trostpflaster für Brötchen-Liebhaber gibt es aber doch: Die Chance, an Tankstellen noch ein paar Brötchen oder Croissants zu bekommen, ist hoch. Tankstellen dürfen nämlich an allen Feiertagen uneingeschränkt öffnen. Tipp: Wer doch lieber auf Nummer sicher gehen will, sollte sich vor den Feiertagen mit Aufbackbrötchen eindecken. Oder selbst backen.