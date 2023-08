Hagen: Wo sind bloß die Sommer mit den Schwalben geblieben?

Hagen. Der massive Rückgang der Schwalbenbestände lässt Naturschützer in Hagen Alarm schlagen.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, heißt es im Sprichwort. Möglicherweise wird in künftigen Sommern in Hagen nicht einmal mehr eine einzige Schwalbe zu sehen sein. Denn der Rückgang des einst so häufig vorkommenden Zugvogels gestaltet sich offenbar dramatischer als selbst von den Experten angenommen: „Wir verzeichnen eine Fortsetzung des katastrophalen Rückgangs der Mehlschwalbe um mehr als die Hälfte des 2009 geschätzten Bestandes von circa 250 Brutpaaren“, berichtet Andreas Welzel vom Naturschutzbund (NABU) in Hagen. Vor 14 Jahren war der Bestand aller Hagener Brutvogelarten erfasst worden.

Vorbei sind die Zeiten, in denen – wie an einer 300 Meter langen Häuserzeile in Elsey – 200 Brutpaare an einem Standort beobachtet werden konnten. Bei der diesjährigen Kampagne des NABU-Stadtverbandes zur Erfassung von Mehlschwalben auf dem Gebiet der Stadt Hagen wurden vom 11. Mai bis zum 29. Juli immerhin 55 Standorte mit 273 Nestern ermittelt, von denen 119 als „beflogen“ erkannt wurden. „Man kann davon ausgehen, dass diese 119 Nester zur Brut genutzt wurden“, so Welzel.

Mehlschwalbe auf Roter Liste

Hinsichtlich der Zahl der gemeldeten Nester sei dies an sich ein gutes Ergebnis. Als ganz schlechtes Zeichen wertet er jedoch den hohen Anteil der leeren Nester beziehungsweise die geringe Anzahl der Brutnester.

Damit steht Hagen aber nicht allein da: Der Brutbestand in Nordrhein-Westfalen hat dermaßen abgenommen, dass die Mehlschwalbe in die Rote Liste bedrohter Vogelarten aufgenommen wurde und in NRW als „gefährdet“ gilt.

Für den Niedergang der Art führt Vogelschützer Welzel nicht nur einen Grund an: „Da ist die Versiegelung der Landschaft, es gibt praktisch keine Straße und keinen Weg mehr ohne Asphaltierung, es gibt kaum noch Pfützen auf offenen Wegen, wo die Schwalben Baumaterial für die Nester beschaffen.“ Und natürlich spielten auch noch die hochintensive Landwirtschaft mit dem einhergehenden Insektenmangel sowie der moderne Gebäudebau, der mit einer rapiden Verschlechterung der Nistplatzsituation einhergehe, eine Rolle.

Beginnen der zweiten Brut

Die Vogelschützer des Naturschutzbundes gehen davon aus, dass während der Kampagne nicht alle Mehlschwalbennester im Stadtgebiet erfasst wurden. In ländlichen Stadtteilen Hagens seien wohl noch einige Brutvorkommen zu erwarten, hofft Welzel.

Denn Anfang August beginnen einige Mehlschwalbenpaare mit Zweitbruten, die sich bis in den September hineinziehen: „Ob die Bedingungen dieses Jahres eine Zweitbrut zulassen, wird sich zeigen, doch falls dies der Fall ist, bitten wir um weitere Meldungen unter Vogelbeobachtungen auf unserer Homepage.“

Die Eingabemaske zum Melden von Brutplätzen findet sich unter https://www.nabu-hagen.de/vogelbeobachtungen. Dort kann man melden, wo sich Mehlschwalbennester (auch alte oder beschädigte) befinden und ob Mehlschwalben herausschauen oder einfliegen.

Nester zu zerstören ist eine Straftat

Mit dem Endergebnis wollen die Naturfreunde im Oktober die Öffentlichkeit sowie die Politik über den Zustand der Hagener Schwalbenvorkommen informieren, so Welzel: „Und wir hoffen, dass sich daraus Änderungen bezüglich der Entwicklung der Mehlschwalbenbestände in Hagen ergeben.“

Früher galten Schwalben bei uns als Glücksbringer, in Japan ist das übrigens heute noch so. Häuser, an denen Schwalben brüten, bleiben vor Unheil bewahrt, glaubt man im Land der aufgehenden Sonne. In Deutschland werden dagegen des Öfteren Nester mutwillig zerstört, obwohl das als Straftat geahndet werden kann und in der gesamten EU streng verboten ist.

