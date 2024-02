Hagen: Wochenend-Tipps für Karnevalsmuffel

Hagen Jecken ziehen durch die Stadt. Aber auch abseits des Karnevalsgeschehens stehen in Hagen diverse Termine an, die einen Besuch wert sein könnten

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Karnevals. Auch in Hagen ziehen bereits ab Donnerstag die Frauen zu Weiberfastnacht in die Stadt, bevor am Rosensonntag dann der große Straßenumzug in Boele und am Rosenmontag in der Innenstadt anstehen. Das wiederum bedeutet nicht, dass nicht auch Karnevalsmuffel auf ihre Kosten kommen können. Denn abseits der „tollen Tage“ stehen am Wochenende einige Termine an, die durchaus einen Besuch wert sein könnten.

Die Termine am Freitag:

Das Theater an der Volme zeigt am Freitagabend um 19.30 Uhr die „Komödie aus einer Doppelhaushälfte - Wand an Wand“ (Zum Inhalt: Als nebenan ein neues Paar einzieht, verschenken die umtriebigen Nachbarn nicht nur Brot und Salz, sondern laden auch direkt zum Kennenlernen ein. Die Abgründe, die sich dabei auftun, lassen den Abend allerdings völlig aus dem Ruder laufen…). Tickets gibt es über den Online-Anbieter Proticket oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. Außerdem stehen Samstag (Johnny Cash. I Walk The Line - Leben und Songs einer Ikone, mit Karolin Kersting und Dario Weberg, 19.30 Uhr) und Sonntag (Lavalampe und Flokati - die 70er-Show mit Dario Weberg, 18 Uhr) noch zwei weitere Termine an:

Drei Veranstaltungen finden über das Wochenende im Theater an der Volme statt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Bereits am Donnerstag startet in der Hagener Stadtbücherei auf der Springe ein Trödelmarkt, der auch Freitag und Samstag von 10 bis 19 und 10 bis 15 Uhr geöffnet ist. Es gibt ausrangierte Bücher und Zeitschriften zu Schnäppchenpreisen.

Die Termine am Samstag

Am Samstagnachmittag gibt es einen schönen Termin, der sich für Familien lohnen könnte. Dann wird in der Stadthalle „Conni - Das Zirkus-Musical!“ zu sehen sein. Start ist am Samstag um 14 Uhr. „Frei nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“, werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung“, teilen die Veranstalter mit und versprechen Musicalspaß zum Mitmachen. Tickets in verschiedenen Kategorien können noch über Eventim sowie alle bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

„Conni - das Zirkus-Musical“ ist am Wochenende in der Stadthalle in Hagen zu sehen. Foto: Tiffany Gödde / Cocomico Theater

Deutsch-Rapper Olli Banjo kommt am Samstagabend, 10. Februar, für einen Auftritt in den Werkhof nach Hohenlimburg. In der deutschen Rap-Szene ist sein Name ein Begriff, hat er in der Vergangenheit doch u.a. bereits mit Größen des Genres wie Kool Savas, Samy Deluxe und den Fantastischen Vier zusammengearbeitet. Das Rap-Konzert beginnt am 10. Februar um 20 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro unter www.werkhof-kulturzentrum.de.

Rapper Olli Banjo kommt für ein Konzert in den Werkhof nach Hohenlimburg Foto: Katja Kuhl

Auch das Theater Hagen lädt ein - und zwar zum 6. Kammerkonzert u.a. mit Antonín Dvořák

(Streichquartett Nr. 14 As-Dur op. 105) und Amy Beach (Thema und Variationen für Flöte und Streichquartett op. 80). Los geht es am Sonntag um 11.30 Uhr im Kunstquartier am Museumsplatz 1, Karten für das Konzert gibt es noch zum Preis von 12 Euro über die Seite des Hagener Theaters.

Die Termine am Sonntag

Am Wochenende ist auch das Bunkermuseum in der Bergstraße geöffnet - sowohl am Samstag als auch Sonntag. Angeboten werden diverse Führungen. Weitere Informationen gibt es unter: info@bunker-hagen.de, 02331/4893855.

Zum letzten Mal ist am Samstag sowie am Sonntag im Hagener Theater das Musical „The Producers“ (19.30 Uhr bzw. 18 Uhr, es gibt noch Karten) zu sehen. Dieses mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Musical des Amerikaners Mel Brooks wurde 2001 in New York uraufgeführt. Es basiert auf der gleichnamigen, mit einem Oscar prämierten Filmkomödie und ist im Stil der klassischen Broadway-Shows der 1950er Jahre geschrieben.

Führungen werden außerdem am Samstag und Sonntag (jeweils 14 und 15 Uhr) im Koepchenwerk am Hengsteysee angeboten. Bei den Führungen erfahren die Besucher vom Prinzip eines Pumpspeicherkraftwerks und können den nahezu komplett erhaltenen, historischen Maschinenpark bestaunen. Dauer: circa 45 Minuten, Preis: 5 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren frei.

