Hagen: Wohnungsbrand – Feuerwehr rettet Bewohner aus Haus

In der Schulstraße in Hagen musste die Feuerwehr mehrere Bewohner aus einem Haus retten. In einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen

Hagen. In einer Wohnung in Hagen bricht ein Feuer aus – die Feuerwehr muss mehrere Personen aus dem Haus retten, ein Feuerwehrmann wird verletzt.

Dramatische Szenen haben sich kurz vor Weihnachten in der Schulstraße in Hagen abgespielt: In einem Wohnhaus ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden verletzt – darunter auch ein Feuerwehrmann, der Brandgase eingeatmet hat.

Brand in Hagen: Feuerwehr rettet Familie mit der Drehleiter

„Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte war starker Rauch im 2 OG zu erkennen“, sagt Einsatzleiter Ralf-Guido Blumenthal von der Feuerwehr. Auch oberhalb der Brandwohnung waren die Räume bereits stark verraucht. Ein Mann machte am Fenster auf sich aufmerksam: Er musste mit seiner Familie – zwei Erwachsene und drei kleinere Kinder – aus der Wohnung mit einer Drehleiter gerettet werden.

Die Feuerwehr rettete eine Familie aus dem Haus. Foto: Alex Talash

Aus der ausgebauten Dachgeschoss-Wohnung rettete die Feuerwehr ebenfalls zwei Bewohner. „Sie konnten über den Treppenraum gerettet werden“, so Blumenthal. Der Bewohner der Brandwohnung wurde, ebenso wie die weiteren Bewohner, vor Ort rettungsdienstlich versorgt, weil er Rauchgase eingeatmet hatte. Alle acht Bewohner werden notärztlich untersucht und behandelt.

Wohnungsbrand in Hagen in der Schulstraße: Ermittlungen dauern an

„Aus mehreren Fenstern der Wohnung war massiver Rauch und Flammen sichtbar. Ich gehe davon aus, dass die komplette Wohnung vom Brandereignis betroffen war“, so Blumenthal. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Der Bewohner hat nach Informationen dieser Zeitung angegeben, dass eine Heizdecke die Ursache war. Feuerwehr und Polizei haben diese Information noch nicht offiziell bestätigt.

Die Ermittlungen sowie die Nachlöscharbeiten dauern an. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Brand in der Schulstraße in Hagen: Dort ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen Foto: Alex Talash

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen