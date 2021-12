Hagen: WP-Leser bedanken sich bei Fluthelfern

Hagen. Auf dem WP-Spendenkonto sind 8780 Euro eingegangen. Wie die drei Begünstigten-Gruppen das Geld in Hagen einsetzen.

In den letzten Wochen haben uns zahlreiche kleine und größere Geldspenden erreicht, und dafür möchten wir – das Team der WP-Stadtredaktion – danke sagen. Danke an etliche Privatleute, die auf unser im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion 2021 eingerichtetes Spendenkonto Geld überwiesen haben und danke an Vereine, Einrichtungen und Firmen, die uns unterstützt haben.

Das Motto der diesjährigen Benefiz-Aktion lautet „Weil ihr’s verdient habt: Danke den Fluthelfern“. Bis gestern sind auf dem Konto 8780 Euro eingegangen; der Erlös wird in diesem Jahr an drei begünstigte Gruppen in Hagen ausgegeben.

Zum Hintergrund: In den vergangenen Tagen haben wir in unserer Zeitung Geschichten erzählt von drei Hagener Fluthelfer-Gruppen, die sich nach der Hochwasser-Katastrophe Mitte Juli in besonderem Maße für Flutopfer in unserer Stadt eingesetzt haben. Mit Vertretern des TuS Volmetal, der Boeler Loßröcke sowie der Pfarrcaritas Hohenlimburg haben wir uns getroffen und von ihnen erfahren, wie sie anderen ohne große Worte zu verlieren, geholfen haben, aber auch, an was es ihnen nun mangelt. Denn die Helfer waren ebenfalls von der Flutkatastrophe nicht verschont geblieben.

So leidet der TuS Volmetal noch immer darunter, dass seine Turnhalle in Rummenohl vom Hochwasser so stark beschädigt wurde, dass sie noch immer nicht wieder nutzbar ist für Sport und Zusammenkünfte verschiedener Gruppen.

Neue Gymnastikbälle, Gymnastikmatten, Bänke sowie Sprossenwände werden angeschafft

Dietmar Gebhard, Vorsitzender des Vereins mit 500 Mitgliedern, spricht von kleinen Schritten, die sie in puncto Sanierung der Halle seit Sommer gegangen seien. „Und mit dem Geld, das wir aus dem Erlös der WP-Aktion erhalten, werden wir schnellstmöglich neue Gymnastikbälle, Gymnastikmatten, Bänke sowie Sprossenwände anschaffen.“

Ziel des Vereins sei es, den Betrieb der privat geführten Halle möglichst bald wieder aufnehmen zu können, „damit in Rummenohl wieder Breitensport stattfinden kann und sich hier die Menschen aus dem Volmetal wieder treffen können“, sagt Dietmar Gebhard.

Auch im Stadtteil Hohenlimburg wird das Geld aus der WP-Weihnachtsaktion sinnvoll eingesetzt. „Wir freuen uns sehr über das Geld“, sagt Doratea Erkeling von der Pfarrcaritas Hohenlimburg, „damit können wir neue Ständer und Aufhangsysteme für unsere Kleiderkammer besorgen“. Die Räume der Pfarrcaritas waren von der Starkregen-Flut im Sommer stark getroffen worden, und bis heute dauern die Aufräumarbeiten an. Mittlerweile ist die Pfarrcaritas aber wieder in Betrieb und steht als Angebot für Menschen in Not zur Verfügung. Es werden wieder Lebensmittel verteilt und auch Kleiderspenden werden wieder angeboten.

„Wir versuchen, dass die Leute bei ihrem Besuch in unserer Kleiderkammer so wenig wie möglich eingeschränkt sind“, versichert Doratea Erkeling.

Auch die Helfervereinigung „Wir helfen Eckesey“, darunter viele Boeler Loßröcke und Pfadfinder, wird mit Spenden bedacht. Als die Boeler nach dem Hochwasser sahen, welche Not im Stadtteil Eckesey herrschte, packten sie beherzt mit an.

Ein Fest der Begegnung in Eckesey

Nun wollen die Boeler einen Teil der Spende dazu nutzen, um in Eckesey ein Fest der Begegnung zu veranstalten - damit der freundschaftliche Kontakt auch künftig bestehen bleibt.

Übrigens: Das Spendenkonto bleibt noch bis Mitte Januar geöffnet. Wenn Sie, liebe Leser, als Vorsatz fürs neue Jahr „Gutes für andere tun“ haben, denken Sie an unsere Benefiz-Aktion. Und wenn Sie zum Jahreswechsel Ihr Sparschwein schlachten oder Ihr Sparfach leeren – die Fluthelfer freuen sich über weitere Spenden, die ihnen zugute kommen.

