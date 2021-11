Hagen: WP-Redaktionsteam sagt Benefiz-Versteigerung ab

Hagen. Da die Corona-Lage immer ernster wird, sagt die WP-Stadtredaktion schweren Herzens die für den 12. Dezember geplante Benefiz-Versteigerung ab.

Die Entscheidung ist uns, dem Team der WP-Stadtredaktion Hagen, sehr schwer gefallen, doch wir sagen unsere für den 12. Dezember geplante Benefiz-Versteigerung in der Stadthalle ab. Die jüngsten Entwicklungen rund um die Pandemie, der steigende Inzidenzwert in Hagen und die Ungewissheit, wie sich die Corona-Lage in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt, zwingt uns zu diesem traurigen Schritt.

Wenn sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Bürger appelliert, Kontakte noch weiter zu reduzieren, möchten wir unsere Leser nicht dazu aufrufen, unsere Auktion, zu der wir 200 bis 300 Gäste erwartet hätten, zu besuchen.

Verantwortungsvolle Entscheidung

Die Resonanz bei den Sponsoren, die wir gestern über die Absage informiert haben, war einstimmig: „Es ist sehr schade, dass die beliebte Benefiz-Versteigerung nicht stattfindet, aber die Entscheidung des WP-Teams ist verantwortungsbewusst und vernünftig“, so der allgemeine Tenor.

Auch Jörn Raith als Hausherr der Stadthalle und Sven Söhnchen, der die Veranstaltung in diesem Jahr moderiert hätte, sind enttäuscht, tragen allerdings die Entscheidung vollends mit.

Die zahlreichen Gutscheine und Präsente, die in den vergangenen Wochen bei uns in der Redaktion eingegangen sind, geben wir selbstverständlich zurück – die Kontaktaufnahme zu den Unternehmen, Vereinen und (Kultur-) Einrichtungen läuft auf Hochtouren.

Spendenkonto eingerichtet

Ein Trostpflaster: Die Versteigerung flankiert in Normalzeiten die traditionelle WP-Weihnachtsaktion. In diesem Jahr steht unsere Hilfsaktion unter dem Motto „Weil ihr’s verdient habt: Danke den Fluthelfern“.

Selbstverständlich läuft die Weihnachtsaktion weiter, sprich, wir erzählen auch weiterhin die Geschichten, wie sich die Fluthelfer während und nach der Hochwasser-Katastrophe eingebracht haben und was sie selbst nun dringend benötigen; außerdem bleibt das Spendenkonto natürlich bestehen.

Unsere Bitte: Lassen Sie uns jenes Geld, das Sie vielleicht auf der Versteigerung ausgegeben hätten, dennoch zukommen und zwar als Geld-Spende. Das von uns eingerichtete Sonderkonto bleibt bis Mitte Januar bestehen.

Wir werden das Spendengeld diesmal unter drei Begünstigten aufteilen: Ein Drittel des Geldes geht an den Turn- und Sportverein (TuS) Volmetal, der seine geflutete Turnhalle in Rummenohl komplett sanieren muss. Die restliche Summe geht an die Boeler Loßröcke, die nach der Hochwasser-Katastrophe in Eckesey im Einsatz waren, und an die Pfarrcaritas in Hohenlimburg, die ebenfalls beherzt die Ärmel hochgekrempelt haben und wertvolle Arbeit als Fluthelfer geleistet haben.

Wer die WP-Weihnachtsaktion unterstützen möchte, kann Geld auf folgendes Konto überweisen:

Empfänger: WP-Weihnachtsaktion;

Verwendungszweck Fluthelfer;

Spendenkonto DE 71 450 500 010 100 180 000

Spender, die eine Quittung erhalten möchten, müssen unbedingt ihre Adresse und das Stichwort „WP-Weihnachtsaktion“ auf dem Überweisungsträger vermerken.

