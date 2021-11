Benefiz-Auktion in Hagen Hagen: WP-Versteigerung vor Weihnachten in der Stadthalle

Hagen. Die beliebte WP-Benefiz-Versteigerung findet am Sonntag, 12. Dezember, statt. Aber wer wird das Kult-Event dieses Mal moderieren?

Wir haben hin und her überlegt, ob wir unsere Leser in diesem Advent zu einer Benefiz-Versteigerung einladen können, da die beliebte Veranstaltung seit vielen Jahren ohne Werner Hahn nicht denkbar gewesen wäre.

Doch der beliebte Theatermann und Sympathieträger, der uns stets als amüsanter Auktionator unterstützt hat, ist im September verstorben.

+++ Lesen Sie auch: Hagen: Theatermann Werner Hahn wird fehlen

Da wir – das Team der WP-Stadtredaktion – aber sicher sind, dass es in Werner Hahns Sinne gewesen wäre, die Tradition einer Benefiz-Versteigerung am Leben zu erhalten, laden wir unsere Leser und Interessierte auch in diesem Jahr wieder zu dem Kult-Event ein, und zwar am Sonntag, 12. Dezember. Dieses Mal findet die Versteigerung in der Stadthalle Hagen statt, da es dort – noch immer vor dem Hintergrund von Corona – ein funktionierendes Hygiene- und Abstandskonzept gibt.

Sven Söhnchen als Auktionator

Stadthallen-Chef Jörn Raith freut sich mit uns, Sven Söhnchen als Auktionator der Benefiz-Matinee begrüßen zu können. Sven Söhnchen ist nicht nur in der Hagener Kulturszene tief verwurzelt, sondern auch als launiger Moderator vieler Veranstaltungen bekannt.

Im Rahmen unserer Weihnachtsaktion „Weil ihr’s verdient habt: Danke den Fluthelfern“ bringen wir wertvolle Sachpreise und Gutscheine, die uns Einzelhändler, Privatleute, Gastronomen und Vereine im Vorfeld haben zukommen lassen, unter den Hammer.

+++ Lesen Sie auch: Unsere Zeitung sagt ein Dankeschön an die Fluthelfer in Hagen

Wir bedenken in diesem Jahr drei über das Hagener Stadtgebiet verteilte Vereine bzw. Einrichtungen, die sich während des Hochwassers Mitte Juli uneigennützig für Flutopfer eingesetzt haben. Die Mitglieder des TuS Volmetal haben ebenso wie die Boeler Loßröcke, die in Eckesey im Einsatz waren, und die Pfarrcaritas in Hohenlimburg beherzt die Ärmel hochgekrempelt und als Fluthelfer wertvolle Arbeit geleistet.

Eintritt ist für Auktionsbesucher frei

Aber zurück in die Stadthalle: Dort startet um 11 Uhr der Schnäppchenmarkt mit Artikeln zum kleinen Preis (Bücher, Drogerieartikel, Deko), parallel dazu gibt’s Sekt, Kaffee und Snacks. Um 12 Uhr beginnt die etwa zweistündige Versteigerung. Wir erwarten zu dem Event – natürlich ist der Eintritt frei – 300 bis 400 Besucher. Es gilt die 2-G-Regel (Besucher müssen geimpft oder genesen sein).

Spendenkonto eingerichtet

Wenn Sie unsere Weihnachtsaktion finanziell unterstützen möchten, tun Sie das mit einer Spende auf dieses Konto:

DE 71 450 500 010 100 180 000

Empfänger: WP-Weihnachtsaktion

Verwendungszweck: Fluthelfer

Spender, die eine Quittung erhalten möchten, müssen unbedingt ihre Adresse und das Stichwort „WP-Weihnachtsaktion“ auf dem Überweisungsträger vermerken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen