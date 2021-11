Hagen: Würdiges Ende der Bürgerausstellung zum Stadtjubiläum

Die Bürgerausstellung, die durch die Senioreneinrichtungen reiste, sorgte dafür, dass auch die ältere Generation am Jubiläum partizipierte.

Die Bürgerausstellung anlässlich der 275-jährigen Stadtgesichte in Hagen hat auf der achten und letzten Station des Projektes im Hasper CMS Pflegewohnstift Harkorten jetzt ein würdiges Ende gefunden. Hier wurden Werke, Bilder, Dokumente und Gegenstände aus der Hagener Heimatgeschichte von Bürgern gesammelt und für Bürger ausgestellt.

Anlässlich der Finissage kamen die Initiatoren Norbert Kramer und Thomas Höfinghof, der Erste Bürgermeister Hans-Dieter Fischer, der Hasper Bürgermeister Horst Wisotzki und Vertreter anderer Einrichtungen, die sich an dem Projekt beteiligt hatten, zusammen und resümierten die letzten beiden Jahre. Feierlich wurde eine Collage über das alte Hagen, bestehend aus Einzelwerken, die die einzelnen Einrichtungen erstellt hatten, an die Stadt Hagen übergeben. Fischer bedankte sich bei den Initiatoren für die schöne Idee, das Leben in die Seniorenheime zu holen, in denen viele Bewohner eben nicht mehr nach draußen können, um Kultur zu erleben.

+++ Auch lesenswert: Die Regelungen für den Hagener Weihnachtsmarkt +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen