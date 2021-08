Hagen: Zahl der Briefwähler läuft auf einen Rekord zu

Immer mehr Menschen nutzen auch in Hagen die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben.

Hagen. Vier Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September zeichnet sich in Hagen ein Rekordergebnis bei der Anzahl der Briefwähler ab.

Bei der Bundestagswahl am 26. September zeichnet sich in Hagen ein absolutes Rekordergebnis bei der Briefwählern ab: Exakt vier Wochen vor dem eigentlichen Urnengang haben bereits 20.000 Bürgerinnen und Bürger ihren Stimmzettel beantragt. Dabei wird vor allem die Online-Möglichkeit per Webwahlschein sehr gut angenommen. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren hatten am Ende etwa 26.000 Frauen und Männer ihr Votum per Post abgegeben. Angesichts dieser Zahlen geht man im Hagener Rathaus von einem Allzeithoch bei der Briefwähler-Beteiligung aus.

Personal für Briefwahl aufgestockt

Auf die Besetzung der Wahllokale am Bundestagswahl-Sonntag hat dieser Trend keine Auswirkungen. Dort werden die Teams der Wahlvorstände in gewohnter Stärke vertreten sein. Allerdings hat die Stadt Hagen die Zahl der Briefwahlbezirke von 30 auf 40 aufgestockt und wird dafür auch Extra-Personal einplanen. Insgesamt sind 320 bis 360 Personen für die Auszählung der Stimmen vorgesehen – also acht bis neun Helfer pro Briefwahlbezirk.

Zurzeit sind bereits 40 städtische Mitarbeiter damit beschäftigt, in der August-Hermann-Francke-Schule in der Selbecke die auflaufenden Briefwahlanträge der Bürger zeitnah zu bearbeiten. Am gleichen Standort, wo auch sämtliche Briefwahlbezirke ausgezählt werden, wird es an dem Abend des Wahlsonntags dann absehbar reichlich zu tun geben.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen