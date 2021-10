Hagen: Zahl der Impfdurchbrüche steigt rasant auf 30 Prozent

Geimpft, aber infiziert: Die Zahl der Impfdurchbrüche steigt in Hagen weiter an.

Hagen. Jetzt sind mehr als 30 Prozent der Neuinfizierten geimpft. Krankheitsverläufe größtenteils unkritisch. Die Stadt empfiehlt eine Booster-Impfung.

Die Zahl der Impfdurchbrüche hat sich in den letzten zwei Wochen fast verdoppelt: Mittlerweile sind etwas mehr als 30 Prozent der Neuinfizierten vollständig immunisiert. „Diese Entwicklung entspricht dem jahreszeitlichen Verlauf“, sagt Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Hagen. Die steigende Anzahl der Impfdurchbrüche stellt jedoch nicht die Wirksamkeit der Coronaschutzimpfung in Frage. „Die Geimpften haben zwar Symptome, aber aktuell ausschließlich unkritische Verläufe“, so Dr. Scholten. „Niemand von ihnen befindet sich auf der Intensivstation im Krankenhaus.“

Eine ähnliche Entwicklung beobachtet man auch beim Robert-Koch-Institut: Der bei weitem größte Teil der übermittelten Covid-19-Fälle sei nicht geimpft gewesen, parallel steige aber die Zahl der Impfdurchbrüche an. „Dass im Laufe der Zeit mehr Impfdurchbrüche verzeichnet werden, ist erwartbar, da generell immer mehr Menschen geimpft sind und sich SARS-CoV-2 derzeit wieder vermehrt ausbreitet. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, als vollständig geimpfte Person mit dem Virus in Kontakt zu kommen“, heißt es dazu vom RKI.

95.487 Impfdurchbrüche seit Februar

Spannend ist dabei ein genauerer Blick auf die Fälle: Insgesamt 95.487 wahrscheinliche Impfdurchbrüche wurden mit Meldedatum seit Anfang Februar identifiziert, „davon 63.236 nach einer abgeschlossenen Impfserie mit Comirnaty (BioNTech/Pfizer), 13.272 mit Janssen (Johnson & Johnson), 7320 mit Vaxzevria (AstraZeneca), 4520 mit Spikevax (Moderna), 4439 mit einer Kombination Vaxzevria/Comirnaty und 767 mit einer Kombination Vaxzevria/Spikevax“ (Kreuzimpfungen)“, heißt es vom RKI.

Seit Ende September zeichne sich generell wieder ein steigender Trend der Sieben-Tages-Inzidenzen ab, der in der letzten Woche in fast allen Altersgruppen sichtbar wurde. „Die diesjährigen Fallzahlen sind dabei deutlich höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Es ist damit zu rechnen, dass sich im weiteren Verlauf des Herbstes und Winters der Anstieg der Fallzahlen noch beschleunigen wird.“

Kürzere Infektiosität

Mit einer vollständigen Immunisierung sei die Erkrankung deutlich schneller überwunden, daher ist der Zeitraum der Infektiosität kürzer, und in den meisten Fällen sind diese Personen auch nicht so ansteckend wie ungeimpfte Personen: „Da die Impfung vor einem schweren Verlauf, Tod und wahrscheinlich auch vor Long-Covid schützt, rate ich allen noch ungeimpften Hagenerinnen und Hagenern dringend dazu, sich bei ihrem Hausarzt oder einer mobilen Impfaktion impfen zu lassen!“, erklärt Dr. Anjali Scholten.

Personen über 70 Jahre, diejenigen, die mit Johnson &Johnson oder Astra geimpft wurden beziehungsweise bei denen die zweite Impfung mit Biontech länger als sechs Monate her ist, sollten laut Gesundheitsamt für einen optimierten Impfschutz einen Termin in einer Arztpraxis für eine COVID-19-Auffrischimpfung vereinbaren. In Pflegeheimen findet die dritte Impfung schon seit einigen Wochen statt.

