Hagen: Zeuge verfolgt Taschendieb am Berliner Platz

Hagen Eine 20-Jährige ist in einer Hagener Drogerie Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Der Dieb flüchtete. Polizei hofft auf Hinweise.

Eine 20-Jährige ist in einer Drogerie am Berliner Platz Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Ein Zeuge verfolgte den Dieb noch, verlor ihn aber dann aus den Augen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Dieb kann flüchten - Täterbeschreibung

Als die Hagenerin am Dienstag, gegen 17 Uhr, die Drogerie betrat, fiel ihr auf, dass ihr Mobiltelefon sich nicht mehr ihrer Jackentasche befand. Kurz zuvor hatte sie es jedoch noch in der Hand gehalten. Als sie in und vor der Filiale nach dem Telefon suchte, erschien ein Zeuge (19). Dieser hatte beobachtet, wie ein Mann das Handy unbemerkt aus der Jackentasche der Frau zog und anschließend in Richtung Berliner Platz flüchtete.

Der 19-Jährige versuchte, dem Dieb hinterherzulaufen, verlor ihn aber alsbald aus den Augen. Der Unbekannte war zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug hellblaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze, geöffnete Jacke. Unter der Kapuze trug er eine schwarze Kappe. Zeugenhinweise zum Dieb nimmt die Kriminalpolizei unter 02331/986 2066 entgegen.