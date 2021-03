Einsatz in Hagen Hagen: Zirkus-Pferd Merlin von Polizei am Höing gestellt

Höing. Da steht ein Pferd auf der Fleyer Straße. Genauso war das am Sonntag in Hagen. Die Polizei hat das Pony stellen können.

Am Sonntag ist der Leitstelle der Polizei gegen 7.15 Uhr ein kleines Pony gemeldet worden, das ganz ohne Besitzer unterwegs war. Das Pferd lief vom Höing in Richtung Otto-Ackermann-Platz und blieb schließlich an einem kleinen Grünstreifen in der Eduard-Müller-Straße stehen, um zu grasen. Ein Streifenwagen-Team kam hinzu, um das Pferd einzufangen.

Ausgebüxt aus dem Zirkus Verona, der Quartier auf dem Höing bezogen hat

Das Tier hatte zunächst ruhig auf der Wiese gestanden als der Streifenwagen hinzukam. Als die Beamten ausstiegen und sich langsam näherten, büxte es jedoch wieder aus und entfernte sich weiter in Richtung Fleyer Straße. Hier konnte es schließlich zwischen geparkten Fahrzeugen gefunden werden. Eine Polizistin hatte in ihrer Einsatztasche einen Strick und ein Halfter dabei, sodass das Pony mit Hilfe der Utensilien gesichert werden konnte. Die Polizeibeamten brachten das Tier, das auf den Namen Merlin hört, zurück zum Zirkus Verona, dem die Stadt gestattet hat, auf dem ehemaligen Reiterverein-Gelände auf dem Höing während der Corona-Pandemie Quartier zu beziehen.