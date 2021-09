Hagen: Zirkus-Team kehrt nach Corona-Pause zurück in Manege

Hagen. Mit einer neuen Show will sich der Circus Verona bedanken. Es ist eine Show für die Bürger, die die Artisten in schwierigen Zeiten unterstützten.

Anderthalb Jahre residierte der „Circus Verona“ auf einem alten Reitplatz am Höing. Die Stadt Hagen hat den Akrobaten und Clowns diesen Platz Anfang 2020 zur Verfügung gestellt. Auch während der Corona-Pandemie durften die Artisten auf dem Platz bleiben, um zu trainieren.

Viele Hagener haben sie in dieser Zeit unterstützt: Geld- und Futterspenden sind bei der Familie eingegangen. Nun können sie sich bei den Helfern bedanken, der erste Auftritt wurde genehmigt – und so kehrt die Familie in das Zirkus-Zelt zurück. Mit einer neu entworfenen Show wollen sie sich nun bedanken. Es ist in erster Linie eine Show für die Bürger, die sie in den schwierigen Zeiten unterstützt haben.

Schneemassen lassen Zelt einstürzen

Auch der Winter hat die Familie hart getroffen, Schneemassen auf dem Zelt sorgten für einen Einsturz. Ein Zelt ist die Existenzgrundlage eines Zirkus. Die drohende Investition in ein gebrauchtes oder neues Zelt kam zur Unzeit: „Das zieht einem den Boden unter den Füßen weg“, so Tatjana Tränkler.

Keine Vorstellungen, Tierdressuren, Artistik- und Jonglage-Nummern oder Clownerien bedeuten keine Einnahmen. Und die laufenden Kosten für Tierfutter, Reparaturarbeiten, Versicherungen usw. laufen weiter.

Die Jahre 2020 und auch 2021 wurden zur Nervenprobe für den Familienzirkus. Auch wenn der zehnköpfigen Zirkusfamilie das Wasser bis zum Hals stand, ihre Zuversicht ist geblieben. „Wir hoffen, wir kämpfen, wir werden alles Menschenmögliche tun, damit unser Zirkus überlebt.“ Mit Erfolg. Denn der Zirkus hat überlebt – und darf nun auch wieder auftreten. Im Zelt. Vor Publikum.

Applaus hat gefehlt

Trotz der Möglichkeit, während Corona zu trainieren, fehlte den Artisten ein entscheidender Aspekt: der Applaus der Zuschauer. Das lange Warten hat nun ein Ende: Am Mittwoch, 22. September, ist Premiere am Höing. Karten gibt es für 9 bis 11 Euro vor Ort. Die Vorstellung soll eine Zusammenkunft der Generationen werden, mit Clowns, Tieren und artistischen Darbietung. Das Team verspricht: Es ist etwas für Groß und Klein dabei.

Vorstellungen: mittwochs bis freitags 16 Uhr (Familientage: Erwachsene zahlen nur den Kinderpreis), samstags und sonntags um 11 und 16 Uhr. Montags und dienstags finden keine Vorstellungen statt. Karten gibt es an der Zirkuskasse. Es gelten die 3G-Regeln.

