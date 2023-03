Hagen: Zoff um Spielautomat eskaliert zu einer Prügelei

Hagen-Mitte. Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz in einer Spielhalle muss die Polizei in Hagen in der Nacht zum Mittwoch ausrücken.

Die Polizei in Hagen musste in der Nacht zum Mittwoch in einer Spielhalle in der Innenstadt als Streitschlichter eingreifen. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzungen gerieten dort eine Frau und ein Mann sogar körperlich aneinander.

Aus Beleidigungen wird Rangelei

Gegen 0.30 Uhr hielten sich die beiden Hagener in der Spielstätte am Emilienplatz auf. Weil die 56-Jährige das Spielgerät wechseln wollte, sprach sie den 45-Jährigen an. Daraufhin entstand ein massiver Konflikt, bei dem die Frau und der Mann sich unter anderem gegenseitig übel beleidigten. Als der Mann nach dem Arm der Hagenerin griff und die Auseinandersetzung zu einer Rangelei ausartete, gingen zwei Mitarbeiterinnen der Spielhalle dazwischen und trennten die Parteien voneinander. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten Strafverfahren wegen der Beleidigung und der Körperverletzung ein.

