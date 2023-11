Hagen: Zoll und Steuerfahndung stellen etliche Verstöße fest

Hagen/Dortmund Bei einer großangelegten Kontrollaktion können die Einsatzkräfte diverse Verstöße in Hagen feststellen. Eine erste Bilanz:

Der Zoll ist im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Clankriminalität vorgegangen. Beim Hauptzollamt Dortmund waren verteilt auf seine Standorte Gelsenkirchen, Hagen, Siegen und Dortmund insgesamt 111 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Kontrolleinheit Verkehrswege sowie 104 Beschäftigte der Polizei, der Städte und der Steuerfahndung im Einsatz.

Ein Kilo unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt

Bei den Prüfungen wurde ein besonderes Augenmerk auf Branchen mit besonderer Risikogeneigtheit zur Clankriminalität gelegt, wie insbesondere Cafés, Bars, Shishabars, Wettbüros, Spielstätten, Barbershops und KFZ-Handel. Bei den Befragungen und Prüfungen ergab sich bislang in Hagen in sechs Fällen der Verdacht auf Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohns, in 10 Fällen der Verdacht auf Beitragsvorenthaltung, in 2 Fällen Anhaltspunkte für Ausländerbeschäftigung (ohne Arbeitserlaubnis) und in 3 Fällen Anhaltspunkte für Leistungsmissbrauch.

Steuerrechtliche Verstöße ergaben sich ebenso: In Hagen wurden 17 Dosen Snus (Oraltabak), 1 Kilo unversteuerter Wasserpfeifentabak und 192 unversteuerte Einweg-E-Zigaretten sichergestellt.

„Die Prüfung setzt ein deutliches Zeichen, dass Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Gesellschaft nicht toleriert werden. Vielmehr gilt es, das Unrechtsbewusstsein zu steigern, redliche Unternehmen zu schützen sowie einen fairen Wettbewerb sicherzustellen“, heißt es dazu seitens der Behörden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen