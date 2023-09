Hagen: Zorniger Ehemann wirft mit Tellern nach seiner Frau

In Eilpe ist es zu einem schweren Fall von häuslicher Gewalt gekommen.

Eilpe. Anzeige gegen einen aggressiven Ehemann, der in Eilpe seine Frau angegangen ist. Jetzt darf er zunächst zehn Tage nicht zurückkehren.

Eine Hagenerin und ein Zeuge verständigten am Dienstag nach häuslichen Gewalt die Polizei. In Eilpe war es zu einer Auseinandersetzung mit einem 47-Jährigen gekommen. Es handelte sich dabei um den Ehemann der Frau. Diese hielt sich seit ein paar Tagen in der Wohnung ihrer Eltern auf. Als sich die Hagenerin mit dem Zeugen im Garten der Eltern befand, sei der 47-Jährige einfach vorbeigekommen. Er habe beide verbal bedroht, die Fäuste geballt und versucht, seine Ehefrau anzugreifen.

Porzellan über Zaun geworfen

Dies konnte der anwesende Zeuge jedoch unterbinden. Der 47-Jährige habe daraufhin mehrere Teller und weitere Porzellangegenstände über den Zaun in den Garten geworfen. Er verfehlte den Zeugen und die Hagenerin dabei glücklicherweise. Polizisten suchten die Wohnung des aggressiven Mannes auf, in die er sich nach dem Vorfall zurückgezogen hatte. Er war weiterhin aufgebracht, auf dem Wohnzimmertisch befanden sich mehrere leere Bierflaschen.

Als die Einsatzkräfte das Gespräch mit ihm suchten, wollte er keine Angaben machen. Der Mann sprach diverse Drohungen gegen die Beamten aus. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Sie nahmen ihm darüber hinaus die Schlüssel für die gemeinsame Wohnung ab und übergaben diese seiner Ehefrau. Die Beamten erteilten dem 47-Jährigen ein zehntägiges Rückkehrverbot.

