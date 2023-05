Hagen: Zu heftiger Flirt – Café-Gast attackiert Gastronomen

Hagen-Mitte. Weil ein Gast einer Café-Besucherin zu penetrant nahe kam, hat ein Gastronom eingegriffen. Die Situation eskaliert zu einem Polizeieinsatz.

Bei einem Streit in einem Café im Bahnhofsquartier Hagen ist am Wochenende ein Messer zum Einsatz gekommen. Bei der Auseinandersetzung mit einem 30-jährigen Mann wurde in der Nacht zum Samstag der 42-jährige Betreiber eines Cafés mit einem Messer leicht verletzt.

Gast greift zum Messer

Gegen 3.20 Uhr erkannte der Gastronom, dass ein 30-Jähriger einem seiner weiblichen Gäste in dem Lokal am Graf-von-Galen-Ring gegen den Willen der Frau zu nah kam. Als er ihn auf sein Verhalten ansprach, eskalierte die Situation. Der 30-Jährige warf einen Stuhl in seine Richtung und holte ein Messer aus der Küche des Cafés. Bei dem Versuch, das Messer an sich zu nehmen, verletzte der 42-Jährige sich leicht.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten den Angreifer im Hinterhof und nahmen ihn in Gewahrsam. Der leicht verletzte 42-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung.

+++ Auch lesenswert: Jetzt kommen doch die ersten Trinkwasserbrunnen nach Hagen +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen