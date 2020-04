Hagen: Zug-Notbremse ohne triftigen Grund gezogen

In einem Zug der Eurobahn hat am Hagener Hauptbahnhof ein Mann die Notbremse gezogen.

Aus einem wenig triftigen Grund hat am Dienstag in einem Eurobahn-Zug im Hagener Hauptbahnhof die Notbremse gezogen. Gegen 16 Uhr wurde die Bundespolizei wegen des renitenten Mannes zum Gleis gerufen. Vor Ort erklärte ein Eurobahnmitarbeiter, dass der 20-Jährige die Notbremse des Zuges betätigt habe, nachdem der Zug vom Bahnsteig losgefahren sei.

Mit seinem Verhalten konfrontiert erklärte der Düsseldorfer, dass er den Zug betreten habe, um sich von Fahrgästen ein Handy für ein Telefonat zu leihen. Niemand wollte ihm jedoch ein Gerät borgen. Als er daraufhin den Zug verlassen wollte, habe dieser sich in Bewegung gesetzt. Die Bundespolizisten erklärten dem Mann, wofür eine Notbremsanlage in Zügen tatsächlich vorhanden ist. Da sich der polizeibekannte Mann weder in einer Notlage befand und zudem keine Hilfsbedürftigkeit vorlag, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet.