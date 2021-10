Hagen: Zwei Ärzte eröffnen neues Schmerztherapiezentrum

Hagen-Mitte. Am Märkischen Ring in Hagen eröffnen Klaus-Peter Renckhoff und Dr. Michael Thölke eine Privatpraxis für Schmerztherapie.

In Deutschland leiden einer Mitteilung des Deutschen Ärztetages zufolge rund 23 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Und doch hakt es oft mit ihrer Versorgung, denn es gibt nur etwa 1200 ambulant tätige, ausgebildete Schmerztherapeuten.

In diese Lücke stoßen jetzt Klaus-Peter Renckhoff und Dr. Michael Thölke. Die beiden Ärzte eröffnen am 6. November ein neues Schmerztherapiezentrum in Hagen. Die Praxisräume liegen oberhalb der Löwen-Apotheke am Märkischen Ring, die von Renckhoffs Ehefrau Inga Renckhoff-Utermann betrieben wird. Früher praktizierte hier im zweiten Stock die Allgemeinmedizinerin Dr. Katharina Fenner, die sich inzwischen dem Hausarztzentrum in der Mittelstraße angeschlossen hat.

Hilfe für schmerzgeplagte Patienten in Hagen

Obwohl das neue Schmerztherapiezentrum als Privatpraxis betrieben wird, verstehen sich Renckhoff und Thölke in erster Linie als Stützen der niedergelassenen Ärzte in Hagen, deren schmerzgeplagten Patienten sie Beistand leisten wollen: „Wir rechnen maximal den gesetzlichen Kassensatz ab“, so Renckhoff. Es gebe Krankenkassen, die das Geld durchaus erstatteten: „Weil sie es gutheißen, dass ihre Patienten nicht ein halbes Jahr oder länger auf einen Termin warten müssen.“

Denn wie gesagt: Es gibt nicht genügend Schmerztherapeuten in Deutschland. Dabei leide jeder zehnte Mensch unter chronischen Schmerzen, so Renckhoff.

Gefürchtet und rätselhaft

Gelenkrheumatismus (Fibromyalgie) ist zum Beispiel eine ebenso gefürchtete wie rätselhafte Erkrankung. Obwohl die Patienten unter peinigenden Schmerzen, die sich manchmal über den gesamten Körper ausbreiten, leiden, können Ärzte die Ursache nicht finden. Auch Schmerzmittel verschaffen keine Linderung.

Stattdessen verfallen die Betroffenen in Depressionen, geraten beruflich als auch im privaten Umfeld ins Abseits. „Der Schmerz verändert das gesamte Leben“, berichtet Renckhoff: „Selbst der Partner will irgendwann nichts mehr von dem Thema hören.“

Oder Polioneuropathie. Bei dieser Erkrankung weiß man wenigstens, dass sie auf Veränderungen der Nervenenden zurückgeht und infolge von Diabetes oder anderen Krankheiten auftritt. Häufig machen sich die Symptome unter den Füßen bemerkbar: „Die Patienten haben das Gefühl, als liefen sie auf Watte“, berichtet Renckhoff.

Chronische Gelenk- und Muskelschmerzen

Aber auch Verletzungen wie ein Bruch des Sprunggelenks können in chronische Gelenk- oder Muskelschmerzen müden, nicht zu reden von Kopf- und Gesichts- sowie Rückenschmerzen, die die Betroffenen in den Wahnsinn treiben können. Immer gilt: Chronische Schmerzen führen zu einer deutlichen Beeinträchtigung in allen Lebensbereichen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

Im Umkehrschluss folgen die Mediziner im neuen Therapiezentrum der Devise, den Schmerz der Betroffenen zu dämpfen wenn ihn nicht gar zu beseitigen. Wie das gelingt, ob mit Tabletten, neurochirurgischer Behandlung, Physio- oder Psychotherapie, ist zunächst zweitrangig. Andererseits müsse man den Patienten gegenüber klipp und klar kommunizieren, dass der Schmerz nicht immer vollständig eliminiert werden könne, so Renckhoff: „In manchen Fällen kann eine Schmerzlinderung schon ein Erfolg sein.“

Manchmal muss man den Schmerz akzeptieren

Bei Patienten mit Fibromyalgie hat sich gezeigt, dass ihr Leidensdruck nachlässt, wenn sie aktiv sind, Sport treiben oder in der freien Natur spazieren gehen. Auch der Umgang mit den geliebten Enkelkindern oder ein Urlaub können gut tun. „Die Betroffenen müssen selbst für Situationen sorgen, in denen sie entspannt sind“, sagt Renckhoff, der eine multimodale Therapie verfolgt, weshalb auch ein Psychotherapeut in der neuen Praxis zugegen ist. Mitunter gilt es, den Schmerz zu akzeptieren, denn wenn sich der Umgang mit dem Schmerz verbessert, verbessert sich mitunter auch die Lebensqualität.

Unnötige Operationen oder unwirksame Medikamententherapien können dadurch vermieden werden.

