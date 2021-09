Blaulicht Hagen Hagen: Zwei Festnahmen in Sportgeschäft in Vorhalle

Hagen. Zwei Frauen werden nach einem versuchten Diebstahl in Hagen festgenommen: Die Polizei findet bei ihnen mehrere Kreditkarten und Diebesgut.

Nach versuchtem Betrug und Diebstahl sind zwei Frauen in Hagen in einem Sportgeschäft festgenommen worden: Am Freitagabend versuchten drei Frauen und ein Mann, Waren aus einem Sportgeschäft in Vorhalle zu stehlen. Von einem Mitarbeiter beobachtet, steckten die Frauen hochpreisige Markenkleidung in ihrer Einkaufskörbe.

Hagen: Zwei Personen flüchten, zwei Frauen werden festgenommen

An einer Kasse wollten die Frauen die Kleidung mit Kreditkarten bezahlen. Da sie allerdings bei keiner der vorhandenen Karten die Pin eingeben konnten, wurde der Mitarbeiter stutzig und informierte die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen, nutzte die 28-Jährige eine passende Gelegenheit, floh aus dem Geschäft und fuhr mit dem Mann, der ebenfalls zuvor den Laden verlassen hatte, in einem Kleintransporter davon.

Bei den beiden anderen Frauen fanden die Beamten mehrere auf unterschiedliche Namen ausgestellte Kreditkarten. In einem auf dem Parkplatz geparkten Wagen, mit dem die Frauen unterwegs waren, entdeckten sie zudem weitere originalverpackte Waren aus verschiedenen Geschäften. Die beiden Frauen wurden festgenommen und das Auto sichergestellt.

