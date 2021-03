Hagen: Zwei Graffiti-Sprayer beleidigen Polizisten in Haspe

Hagen-Haspe. Zwei Graffiti-Sprayer werden von der Hagener Polizei geschnappt. Daraufhin beleidigen die Männer die Beamten aufs Übelste.

Eine Spaziergängerin bemerkte am Samstag, 20. März, gegen 17.30 Uhr zwei Männer, die in der Unterführung am Bahnhof Heubing Graffiti aufsprühten. Die sofort verständigten Beamten der Wache Innenstadt konnten die beiden 39 und 33 Jahre alten Männer in der Heubingstraße antreffen. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Taschen und Rucksäcke fanden die Polizisten auch die Farbspraydosen, mit denen die beiden Sprayer die Graffitis gesprüht hatten.

Allerdings zeigten sich die beiden wenig kooperativ. Sie weigerten sich, ihre Namen anzugeben und beleidigten die Beamten auf das Übelste.

Der 39-Jährige betitelte eine Beamtin als „Hure“ und „behinderte Fotze“. Mit Knie- und Kopfstößen wehrte er sich dagegen, in Gewahrsam genommen zu werden. Letztendlich konnte er in den Streifenwagen gesetzt werden, gab aber weiter übelste Beleidigungen und Drohungen von sich.

Ähnlich aggressiv verhielt sich der 33-jährige Hagener gegenüber einem Beamten.

Er trat ihm gegen die Beine und versuchte zu fliehen. Auch hier fielen wieder Beleidigungen wie „Drecksbulle“ und „Scheiß Polizei“. Der 35-jährige Polizist wurde leicht verletzt.

Beide stark alkoholisierten Männer wurden letztendlich zur Wache Hohenleye gebracht, wo sie die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachten.