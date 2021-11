Hagen: Zwei Jugendliche klauen Handy an der Bushaltestelle

Hagen/Hohenlimburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte einen Jugendlichen aus Hohenlimburg in der Hagener Innenstadt überfallen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte einen Jugendlichen aus Hohenlimburg in der Hagener Innenstadt überfallen. Der 18-Jährige wartete am Sparkassen-Karree gegen 1:15 Uhr in der Nacht auf den Bus. Wie die Polizei mitteilt, traten plötzlich zwei unbekannte Personen an ihn heran und sagten etwas Unverständliches. Einer der beiden drückte den Hohenlimburger an die Hauswand. Der andere entriss seinem Opfer das Handy aus der Hand. Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Das Opfer beschreibt die beiden Täter als 18-jährige, 170 Zentimeter groß, schwarzhaarig und schlank. Einer hatte Locken, der andere trug sein Haar nach hinten frisiert. Die Räuber waren schwarz gekleidet.

Hinweise zu den Unbekannten, deren Aufenthaltsort oder Fluchtrichtung nimmt die Kriminalpolizei Hagen unter 02331 986 2066 entgegen.

